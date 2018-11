Ez a fodrász meg van győződve arról, hogy édesanyja szelleme kísért a szépségszalonban

Charlotte YD Hale, a 41 éves fodrász teljesen ledöbbent, amikor idén júniusban feltűnt neki egy sötét árny a szépségszalonja egyik biztonsági kamerájának felvételén. A nő meg van győződve róla, hogy az alak nem más, mint halott édesanyja, Yvonne Dorothy szelleme, aki nyolc éve hunyt el betegségben. - írja a BorsOnline Charlotte, aki egy angliai szépségszalon tulajdonosa, nemrég újra találkozott anyja szellemével, aki ezúttal odaégett pirítósszag társaságában jelent meg. A kellemetlen látogatások ellenére a cseppet sem rémült fodrász állítása szerint sosem hívna ördögűzőt, mivel nagyon jó érzés, hogy édesanyja a közelben van – ráadásul a szalon vendégei is barátsággal fogadják a szellemet.– Egy este elkezdtem követni a kamerák felvételeit, és észrevettem valamit. Azonnal az villant át az agyamon, hogy „Úristen, te vagy az, anyu?". Lementettem a felvételt, ezután pedig teljesen biztos voltam benne, hogy ez az anyukám – még beszéltem is hozzá – mesélte a nő a StoryTrendernek.– Amint kimondtam, hogy „anyu", az alak megmozdult. Kétségtelen, hogy az anyám volt, egyértelmű, hiszen felismertem a fejtartását. Ez a furcsa érzés, hogy valaki jelen van a szalonban, továbbra is érzem – tudom, hogy ő az. Hiszem, hogy azért jött az üzletbe, mert részese akar lenni az életemnek – tette hozzá Charlotte.Amióta a hatvanas éveiben járó nő elhunyt – a fodrász szerint – rendszeresen égett, vajas pirítósszag terjeng a szépségszalonban, amikor ez a furcsa jelenlét feltűnik. Miután Charlotte megbizonyosodott anyja rendszeres megjelenéséről, felkereste Nagy-Britannia legnépszerűbb paranormális tevékenységekkel foglalkozó tévés műsorának stábját.A Paranormal Investigations csapata elment a szépségszalonba, készítettek néhány műszeres felmérést, és alátámasztották, hogy a felvételen látható alak kétség kívül egy szellem. A fodrász ettől továbbra sem rémült meg, sőt gyakran hangosan beszélget anyjával, miközben marasztalja is őt.– Egyáltalán nem félek, amiért az anyám megszállta a szalont. Már egyébként is hozzászoktam, hogy mindig van valaki körülöttem. Anyu és én elég közel álltunk egymáshoz, tudom, hogy most azért van itt, hogy lássa, mi történik velem. Néhányan ugyan azt állítják, hogy egy kislány szellemét látták idebent, de tudom, hogy ő az anyukám. Már csak az illatáról is megismerem, hiszen anyunak mindig vajas pirítós illata volt. Azt akarom, hogy jöjjön még: minél többször, annál jobb! Nagyon szerencsés vagyok! – nyilatkozta Charlotte.