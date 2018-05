Eurovízió: bejutott az AWS a döntőbe, újra szólhat a magyar metál!

Magyarország

Orosz zászlón az AWS neve. (Közben a kolléga a dal címét is felfesti a zászlóra.

A május 10-i elődöntőt élőben közvetíti a Duna Televízió 21 órától. Az adás előtt 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort láthatnak a nézők az A38 Hajóról, amelyben többek között lesz egy összeállítás az AWS lisszaboni élményeiről, valamint a műsorban megszólal Frenreisz Károly, A Dal 2018 zsűritagja, Pápai Joci, A Dal 2017 győztese, továbbá A Dal 2018 döntősei közül BIGA és a yesyes is.

„A koncertjeinkbe minden energiánkat beleadjuk, és ebben a három percben sem lesz ez másként. A szerda esti jury show-n, amit a szakmai zsűri értékelt, már volt közönség, de nagyon várjuk, hogy ma este tele legyen nézőkkel az aréna. A tegnapi fellépés egyébként remekül sikerült, szerintem ez volt eddig a legjobb előadásunk ezen a színpadon, reméljük meggyőztük vele a zsűrit is" – mondta Siklósi Örs, az AWS énekese.

„Köszönjük a metálosoknak, hogy támogatnak minket az Eurovízión is! Nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk Lisszabonban és bemutathatjuk több millió embernek a zenénket és a szubkultúránkat. Bízunk benne, hogy sikerül az Eurovízión is megmutatni a szcéna erejét!" – mondta Brucker Bence gitáros.

Ukrajna, MELOVIN, Under The Ladder. Egy tehetséges fiatal az énekes, aki most egy koporsóból kelt fel a színpadon, mint Drakula. Jó a dal is, nagy a buli a sajtóközpontban.A refrénjét nem lehet nem megjegyezni és legalább az oh oo ooo résznél be kell szállni énekelni. A végén még a koporsó is felgyulladt.Szlovéniából Lea Sirk érkezett a Hvala, ne! számmal. Igazi modern hangzás, látványos előadás. Jó kis dal ez.A dal és a koreográfia is élvezetes. Nem lehet mozdulatlanul végighallgatni. Az énekesnek pedig nagyon különleges a hangja. A kis trükk, amit beépítettek a közönség megmozgatására (mintha elment volna a zene) is jól sült el - bár talán meglettünk volna nélküle is...Montenegro, Vanja Radovanović az Inje című dallal. Nagyon szép, ahogy Vanja az anyanyelvén énekel. Nagyon érzelmes a dal, jólesik hallgatni.Úgy a felénél érkezik meg igazán ez a dal, emelkedett hangulata tetszik a közönségnek. A színpadképet is jól eltalálták.Svédországból Benjamin Ingrosso táncol a színpadon, a dal címe Dance You Off. Mi még mindig nem térünk magunkhoz a Viszlát nyár után.A svéd produkcióban a látvány az igazán izgalmas, nem pedig a dal. Az ötlet nagyon jó a vonalakkal, de nem ez az a szám, ami meg fog ragadni a közönség fülében.Litvániából Laura Rizzotto a Funny Girl című számmal a színpadon. Az AWS perzselő energiája után nagyon lagymatag ez a dal. Nem is fogja meg a közönséget.Máltáról érkezett Christabelle Taboo. Mi már nagyon várjuk a magyarokat, akik ezután következnek, így ennek a produkciónak az értékelése most elmarad, előkészítjük a zászlókat.Lengyelország képviseletében Poland Gromee és Lukas Meijer a Light Me Up c. számmal a színpadon. Nagy a szurkolótábor, előzetesen is nagy tapsot kap. Mondjuk annyira nem értjük, hogy miért, sok különlegességet nem fedeztünk fel benne. Rengeteg banda, mint mondjuk a Chainsmokers játszik ennél jobb dalokat is a műfajban.Grúziából jött az Ethno-Jazz Band Iriao a For You című dallal. Ezt sajnos végigásítottuk a próbán is.Egy egészen más stílust képviselnek. Kicsit leülteti a hangulatot a pörgős előadások után. Na majd a magyarok!Ausztrália produkciója, Jessica Mauboy a színpadon a We Got Love című dallal. Talán harmadszorra halljuk ezt a számot, és mostanra egészen megkedveltük. Az énekesnő nagyon energikus, mindent belead a színpadon, nagy tapsot is kap.Hollandiából jött Waylon és szól az Outlaw In 'Em.A lisszaboni süti, a Pasteis de nata elkészítése után a dal is jókor sikerült a bandának. Jól lehet velük énekelni a számot és a nyitott ingben táncoló férfiak is sok szavazatot szerezhettek a hölgy nézőktől.Huhh, ezt a produkciót meghallgatnánk a döntőben újra. Jár is nekik a nagy taps.A moldáv DoReDoS együttestől szól a My Lucky Day. Igazán helyes produkció, elszórakoznak a díszlettel a színpadon. A szám is élvezhető.A végére azonban kissé már megunja az ember a sok ajtónyitogatást. Hatalmas ötlet volt viszont az ország zászlajának színeibe (kék-sárga-piros) öltöztetni az előadókat.Oroszországból Julia Samoylova és az I Won't Break. Ő az az énekesnő, aki tavaly nem indulhatott az ország képviseletében. Egészen pontosan az ukrán titkosszolgálat nem engedte, hogy a kerekesszékes énekesnő induljon a nemzetközi dalversenyen, sőt három évre ki is tiltották az országból.A látvány most nagyon különleges, a hatást tovább emeli a balettosok koreográfiája. De a dal meglehetősen középszerű, rengeteg hasonló dallamot hallhatunk a rádióban nap mint nap.Igazi vikingek a színpadon: a dán Rasmussen Higher Ground című dalával szerintünk az egyik legnagyobb esélyes. Még a havat is hord a szél a színpadon a kifeszített vitorlák mellett. Az énekes úgy fest, mint Tormund a Trónok harcából, és ugyan neki nem tudjuk, hogy milyen hangja van, de Jonas Flodager Rasmussenek mindenképp jó. Ez az első produkció, ami nagy tapsot kap a sajtóközpontban is.San Marino képviseletében Jessika és Jenifer Brening énekli a Who We Are című dalt. Ebben a produkcióban robotok is a szerepelnek, de ettől sem lesz jobb.Egyik nagy kedvencünk a színpadon: a szerb Sanja Ilić & Balkanika adja előa Nova Deca című dalt. Gyönyörű az énekesnő hangja, és a zene is fülbemászó.Romániából érkezett a The Humans a Goodbye című dallal. Az énekesnő nagy átéléssel énekel, de szerintünk ez nem lesz elég a továbbjutáshoz.Közben a sajtóközpontban elszállt a hang.A norvég Alexander Rybak nyitotta a fellépők sorát a mai elődöntőben. That's How You Write A Song című dala nem rossz, de nyomába sem ér a 2009-es győztes Fairytalenek, ami még most is az egyik kedvencünk.Kezdünk. Bevonult a négy műsorvezetőnő. Magyarország a 13. fellépő lesz majd.- Még negyed óra a kezdésig. Addig is néhány #AWSome információ:Két és fél hónappal A Dal 2018 döntőjében aratott győzelmük után végre az Eurovíziós Dalfesztivál színpadán is megmutathatja az együttes, hogy milyen egy valódi AWS koncert hangulata. A magyar metálzenekar két próbáján is ott lehettünk a lisszaboni Altice Arenában, az átéltek alapján garantáljuk, hogy érdemes lesz ma odakapcsolni a közvetítésre és szurkolni a fiúknak.Portálunk idén is a helyszínen, az aréna melletti sajtóközpontban követi az eseményeket, az eddigi reakciókból arra következtetünk, hogy itt is hatalmas tombolás lesz a Viszlát nyár alatt - rajtunk legalábbis nem múlik majd, az biztos. De a szomszédos asztalnál ülő orosz kollégák is készülnek a magyar produkcióra, sőt, annyira szeretik az idei eurovíziós mezőny egyetlen metál dalát, hogy még a zászlójukra is felfestették az AWS nevét:A Viszlát nyár kihasználja majd a lisszaboni Altice Arena-ban felépített hatalmas színpad által kínált pirotechnikai lehetőségeket, de persze nem csak emiatt lesz kirobbanó az AWS ma esti előadása.Az együttest támogatásáról biztosította a világ egyik legnagyobb nyári metálzenei fesztiválja, a Wacken Open Air, akik a