Első mellét a szüleitől kapta Voksán Virág

Elmesélte például, hogy milyen körülmények között döntöttek úgy, hogy beleegyeznek Virág mellnagyobbító műtétjébe.– Meglepődtünk, amikor azzal állt elő, hogy márpedig ezt szeretné. Középiskola után történt. Az erős ráhatásnak kénytelenek voltunk engedni – emlékezett vissza Virág édesanyja.– Nagyon pici mellem volt, de most már a másodikon is túl vagyok – fűzte hozzá Virág, aki amikor csak teheti, büszkén láttatja mélyen kivágott ruháiban a végeredményt, és ez alól a ma esti adás sem lesz kivétel.A második mellműtétjét egyébként nem sokkal később, 2006-ban vállalta be miután a Playmate of the Year versenyen lett első helyezett. Akkor 550 köbcentis implantátumokat helyeztetett be, mely másfél millió forintba került - írja a borsonline.hu Ezen kívül persze feltöltette a száját, megműttette az orrát, és a pletykák szerint az arcát is botoxoltatta, de bizonyára ezeket a beavatkozásokat már nem a szülei fizették.