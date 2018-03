Elkészült Magyarország csóktérképe: a legszenvedélyesebben Hevesben csókolnak - infografikák

A felmérés hátteréről



A Nagy Csókteszt a www.csokteszt.hu oldalon található kérdőív kitöltésével, online felmérés keretében zajlott. A sajtóközleményben idézett statisztikák alapjául szolgáló adatokat 2018. január 15. és február 18. között vették fel. A felmérésben közel 12 ezren vettek részt. A kutatás nem reprezentatív Magyarország lakosságára nézve, de a felmérés eredményei jól szemléltetik a magyarok csókolózással kapcsolatos szokásait, attitűdjeit. A Nagy Csókteszt aoldalon található kérdőív kitöltésével, online felmérés keretében zajlott. A sajtóközleményben idézett statisztikák alapjául szolgáló adatokat 2018. január 15. és február 18. között vették fel. A felmérésben közel 12 ezren vettek részt. A kutatás nem reprezentatív Magyarország lakosságára nézve, de a felmérés eredményei jól szemléltetik a magyarok csókolózással kapcsolatos szokásait, attitűdjeit.

Most már biztos, menthetetlenül romantikusak vagyunk: a Life.hu által a Telviran® támogatásával készített országos Nagy Csókteszt eredménye szerint négyből hárman az érzelmes, hosszú csókokat kedvelik, 50 év felett viszont inkább szenvedélyes csókra vágyunk. Közel minden második esetben már az első randin összeforrnak az ajkak. Bár a legtöbben úgy gondolják, hogy már a csók is megcsalásnak számít, a férfiak és idősebbek sokkal elnézőbbek párjukkal és magukkal szemben is.Közel 12 ezer fő részvételével elkészült Magyarország csóktérképe: a legszenvedélyesebben nevéhez hűen Heves megyében csókolnak, míg Vas megyében él a legtöbb romantikus szerető. A Life.hu által a Telviran® támogatásával készített felmérésből az is kiderült, hogy négyből hárman a vasiakhoz hasonlóan az érzelmes csókra esküsznek, minden ötödik megkérdezett intenzíven, szenvedélyesen csókol, és mindössze alig 4 százalék racionális típus, akinél a csóknak megvan a maga helye és ideje. A legtöbben közülük Bács-Kiskun megyeiek, míg Nógrád és Somogy megyében alig akad olyan, akinek csókból is megárt a sok.Ma már 14 év alatt elveszik a "csókszüzesség".Kortól és nemtől függetlenül mindenki egyetért, hogy a csók fontos a párkapcsolatban. A megcsalás terén már jobban megoszlanak a vélemények: ötből négyen gondolják úgy, hogy már egy „eltévedt" csók is megcsalásnak számít. Leginkább a nők és a 19-25 évesek veszik ezt szigorúan, ugyanakkor a férfiak egyharmada, a 65 év felettieknek pedig közel fele könnyedén szemet hunyna egy félrecsúszott csók felett.A többség egyébként 14-15 éves korában vesztette el „csókszüzességét", a mostani 18 év alattiak viszont még ennél is korábban, 13 éves korukban élik át az első romantikus csókélményüket.Nemcsak a legelső, de a többi első csókkal sem szeretünk várni: a megkérdezettek több mint 40 százaléka már az első randin szeret biztosra menni. Ez nem meglepő, hiszen az Oxfordi Egyetem egy korábbi kutatása szerint a csók kapcsolatban áll a leendő társ potenciális képességeinek feltérképezésével. Ugyanez a korosztály egyébként az, aki egy kis kalandba is könnyebben beleveti magát: 37 százalékuk keveredett már csókcsatába olyannal, akinek a nevét sem tudta. Hozzájuk hasonlóan ötből két férfi sem várja meg a bemutatkozást a csókolózással.A Nagy Csókteszt arra is rámutatott, hogy egyáltalán nem törvényszerű, hogy idővel kihunyjon a láng a kapcsolatokban. Az 50 felettiek körében jelentősen nő a szenvedélyes csókra vágyók aránya, a legtöbb heves szerető pedig a nyugdíjasok körében akad, ami azzal is összefügghet, hogy a munka mókuskerekéből kiszállva több idejük jut egymásra és szerelmi életükre a pároknak. Az a sztereotípia sem állja meg a helyét, hogy a fiatalok nem bírnak a vérükkel, a Nagy Csókteszt tanúsága szerint ugyanis ötből négy tizenéves a romantikus csókolózásban hisz.Nem ritkán hallani, hogy akinek munka közben megalszik a tej a szájában, az az ágyban sem lehet valami nagy virgonc. A Telviran® támogatásával készített Nagy Csókteszt szerint a napi szinten emberekkel foglalkozó ügyfélszolgálatosok és HR-esek között találjuk a legtöbb romantikus szeretőt, közéjük furakodnak be a dobogó második fokára a pénzügyesek. Aki viszont szenvedélyes partnerre vágyik, annak az építő- vagy a szépségiparban érdemes keresgélnie, a legtöbb racionális csókolózót pedig a médiások között találjuk.