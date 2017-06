Elárverezik Audrey Hepburn személyes tárgyait

Audrey Hepburn személyes tárgyait, többek között esőkabátját és balerinacipő-kollekcióját árverezi el Londonban a Christie's aukciósház szeptemberben, előtte kiállításon tekinthetők meg a darabok - írta a BBC hírportálja.A legendás színésznő portréira, leveleire és az Álom luxuskivitelben (1961) című film kézírásos jegyzetekkel teli szövegkönyvére is lehet licitálni.A Christie's közlése szerint az árverésen olyan "egyedülálló darabok szerepelnek, melyek korábban még sosem voltak eladók".Köztük van egy levél Truman Capote-tól, az Álom luxuskivitelben írójától, valamint egy öngyújtó a film művészeti vezetőjétől, az ajándéktárgyba a For My Fair Lady feliratot vésték.Az 1929-ben Belgiumban született színésznő számos világsikerben - My Fair Lady, Sabrina, Hogyan kell egymilliót lopni? - játszott főszerepet, a Római vakációban nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott. Élete utolsó éveiben az ENSZ jószolgálati nagyköveteként dolgozott, 1993-ban, 63 évesen halt meg.Az aukciót szeptember 27-én tartják, előtte a Christie's londoni székházában állítják ki a tárgyakat.