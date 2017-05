Egy év alatt ötvenet öregedett Adele - fotókkal!

A The Sunday Times Rich List szerint a maga 125 millió fontos vagyonával (46 milliárd forint) a szigetország leggazdagabb 30 év alatti zenésze, Adele pénteken ünnepelte 29. születésnapját, s hogy ez ne csak neki, de rajongói számára is emlékezetes legyen, egy különleges, négy képből álló fotósorozatot tett közzé az Instragramon és Facebook-oldalán is.A Rolling In The Deep, a Skyfall és a Hello gigaslágerek előadója a képeken drapp blúzt és rózsaszín kardigánt, továbbá olvasószemüveget és igazgyöngy fülbevalót visel, száján rúzs, vörösre festett, vékony szálú őszes hajkoronája alatt pedig a sminkmesteri bravúrnak köszönhetően nyolcvanéves külsővel tekint a kamerába. A fotókon pedig hol mosolyog, hol vigyorog, máskor nevet, illetve döbbent képet vág. Adele a felvételekhez mellékelt kísérőszövege pedig így hangzik: Közel a harminchoz! Köszönöm a jókívánságokat. Hamarosan találkozunk.