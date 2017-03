Chaplin lányával erősít a Jurassic World 2

Javában forgatják londoni műtermekben a Jurassic World 2 beltéri jeleneteit, J.A. Baytona rendező pedig folyamatosan újabb és újabb információkat posztolgat a Twitteren.A minap például a követők tudtára adta, hogy Geraldine Chaplin is fontos szerepet kapott a filmben. A színésznő, aki Charlie Chaplin lánya, Baytona nagy kedvence, az előző három filmjében is szerepelt. Geraldine ráadásul otthonos a dinók világában, mert játszott a Dinotopia című tévésorozatban.A szereplőgárdát olyan további veterán karakterszínészek erősítik, mint Ted Levine és James Cromwell, vagyis az alkotók gondoskodnak arról, hogy akkor is érdemes legyen a vászonra figyelni, ha az őshüllők éppen nem kergetik humán táplálékukat.Hogy tovább borzolja a kedélyeket, Baytona egy olyan képet is posztolt, amelyen egy kislány áll preparált őshüllők között. Ő valószínűleg Lucy, tavaly ugyanis a stáb közzétett egy kasztingfelhívást, miszerint kilencéves kislányt keresnek egy bizonyos Lucy szerepére, aki az érzelmek széles skáláját képes kifejezni a szeretettől a sikoltozva történő menekülésig. Ezzel a Jurassic World 2 tartja magát a hagyományhoz, amely szerint kisgyerekek is veszélybe kerülnek, amikor a dinók elszabadulnak.

A folytatás két főszereplője természetesen Chris Pratt és Bryce Dallas Howard lesz, aki megígérte, hogy megint lesz stiletto run, azaz olyan jelenet, amelyben magassarkúban lehagyja a nyomába eredő éhes raptorokat.