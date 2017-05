Cannes 2017: francia filmé a Nagydíj, Sofia Coppola a legjobb rendező - galéria

Az orosz versenyfilm kapta a zsűri díját

Diane Kruger és Joaquin Phoenix a legjobb színészek

Francia filmé a Nagydíj, Sofia Coppola a legjobb rendező

A svéd Ruben Östlund The Square című alkotása kapta az Arany Pálmát

Andrej Zvjagincev orosz rendező Loveless (Szeretethiány) című alkotása érdemelte ki a zsűri díját vasárnap este a Pedro Almodóvar spanyol rendező vezette zsűritől a 70. cannes-i fesztiválon.Az orosz versenyfilm egy válófélben lévő moszkvai házaspár és elveszett 12 éves fiuk történetén keresztül ad keserű látleletet az értékvesztett és individualista kortárs orosz társadalomról.A legjobb forgatókönyv díját megosztva kapta a görög Jorgosz Lantimosz angolul forgatott Egy szent szarvas meggyilkolása című radikális alkotása, amely egy sebész és egy tinédzser furcsa kapcsolatát mutatja be, aki fokozatosan fészkeli be magát a sebész családjába, valamint Lynne Ramsay skót rendező You Were Never Really Here című thrillere.Diane Kruger kapta a legjobb női alakítás díját vasárnap este a 70. cannes-i filmfesztiválon a németországi török rendező Fatih Akin In the Fade (A sötétben) című politikai krimijének főszerepéért. A legjobb férfi alakítás díját pedig Joaquin Phoenix érdemelte ki a You Were Never Really Here című filmben nyújtott játékáért.A egykori német topmodell Diane Kruger először forgatott filmet anyanyelvén. A történet szerint a hamburgi születésű Katja török származású férje, egy volt kábítószer-kereskedő és hatéves kisfiuk egy merényletben életét veszíti. Miután kézzelfogható bizonyíték hiányában a bíróság felmenti a neonáci tetteseket, az összeomlás szélén álló Katja a személyes bosszú mellett dönt.A You Were Never Really Here című thriller, Lynne Ramsay skót rendező alkotása egy bérgyilkossá lett amerikai háborús veterán története New Yorkban.A zsűri Nagydíját a francia Robin Campillo 120 battements par minute (Percenként 120 szívverés) című alkotása nyerte el vasárnap a 70. cannes-i fesztiválon.A film az Act Up AIDS-ellenes mozgalomnak a megalakulását követő első éveiről szól az 1990-es években. A mára országosan ismertté vált egyesületet egy maroknyi, a betegségét addig magányosan élő fiatal alapította meg azzal a céllal, hogy szembesítse a francia politikát a saját felelősségével az AIDS elleni harcban. Az elszánt csoport egyszerre harcolt a halállal, a társadalom, a média és a laboratóriumok közönyével szemben.A legjobb rendezés díját Sofia Coppola Csábítás című filmjének ítélte oda a zsűri. A Nicole Kidman főszereplésével készült alkotást Don Siegel 1971-es, A tizedes háreme című filmje ihlette. A történet az amerikai polgárháború idején egy lányiskolában játszódik, ahova beszállítanak egy sérült katonát (Colin Farrell). Az eredeti változat a férfi szemszögéből meséli el az eseményeket, az újabb feldolgozás a női főszereplőre koncentrál.Nicole Kidman kapta meg egyébként a 70. cannes-i fesztivál évfordulójára alapított különdíjat.A svéd Ruben Östlund The Square (A négyzet) című alkotása nyerte el vasárnap az Arany Pálmát a 70. cannes-i fesztiválon.A 2014-ben a Lavina című tragikomédiájával az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) válogatásban nagydíjat nyert alkotó ismét egy keserű, de a korábbinál sokkal összetettebb, meglepő és abszurd fordulatokkal teli komédiát forgatott.A kortárs művészet körüli képmutató világot és a burokban élő individualista elitet fekete humorral bíráló fődíjas svéd alkotás főhőse Christian, egy stockholmi palotában működő kortárs képzőművészeti múzeum igazgatója, akit a dán Claes Bang alakít. Miközben The Square címmel a szolidaritás és a tolerancia kérdéséről készít elő egy tárlatot, zsebtolvajok ellopják a mobiltelefonját és a papírjait, s ez teljesen felborítja a jól berendezett, kényelmes életét.