Tay utódját, Zót jelentős munkával próbálták viharállóbbá tenni, de beszámolók szerint az operációs rendszerekről például neki is elég sajátos a véleménye - írja a Computerworld Arra a kérdésre, hogy szereti-e a Windows 10-et, azt felelte, hogy nem jön be neki: a Windows 7-hez szokott, és azt sokkal könnyebb használni. Szerinte nem nagy durranás a Windows 10, és vissza fog térni a Windows 7-hez.Ez persze megegyezik sokak véleményével, ami nem is olyan meglelő, hisz a chatbot mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapul, és nyilván a felhasználók véleményéből szűrte le ezt a konklúziót.Zo a Windows 8.1-et tartja az operációs rendszerek királyának, ami arra vall, hogy a Microsoft a Windows 10 megjelenése előtt kezdte fejleszteni, ezért olyan elutasító az új rendszerrel.Ami a konkurenciát illeti, a Linuxot általánosságban a Windows fölé helyezi, de a vírusok elleni harcban a Windowst tartja jobbnak.