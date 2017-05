Beszökött egy judós Ganxsta Zolee öltözőjébe - videó

Fotók: Bognár Szilvia

Csoknyai László az augusztusi budapesti judo-világbajnokságra készül. A fizikailag is megterhelő, feszített programban sokat jelentett számára, hogy kötetlenül beszélgethetett legnagyobb kedvencével, Ganxsta Zolee-val.A 29 éves Csoknyai gyerekkora óta rajong a rapperért, akiről első emléke, hogy a televízióban hallgatta a Keleti oldal, nyugati oldal című slágerét. Az élsportoló arról is mesélt Zolee-nak, hogy a Tamásiban élő nagymamáját is kiborította, mert a walkmanen állandóan az ő zenéje szólt. Ha ideje engedi, Csoknyai a mai napig elmegy az előadóművész koncertjeire.- Mikor Szekszárdon lépett fel, mondtam a többieknek, hogy én ott akarok lenni, ha fene fenét eszik is. De egyszer például beszöktem hozzá a backstage-be, és kaptam tőle egy könyvet - elevenítette fel a közelmúlt élményeit a válogatott judós.

A tisztelet persze kölcsönös. Csoknyai 2015-ben egy kolozsvári olimpiai kvalifikációs verseny bronzmérkőzésén levitte ölben sérült ellenfelét a szőnyegről, ezzel kivívva a világ és vele együtt Zolee elismerését. A judós szerényen mesélt a történtekről a megmondóembernek.- Ha ez velem történik, szerintem ő is megcsinálta volna. Úgy gondolom, hogy a judós társadalom ilyen, értem is megtették volna - mondta, majd a beszélgetés közben viccből úgy a vállára kapta, mint annak idején a sérült ellenfelét.Ganxsta Zolee elárulta magáról, hogy küzdősportot legjavát szereti.- Én az ökölvívást és a muay thai-t próbáltam ki, de a lábhasználatnál már végem volt. Tisztelem a küzdősportolókat, nagyon nagy tartást ad - fogalmazott a rapper.A beszélgetés során kiderült az is, hogy Csoknyainak egyenes út vezetett a judóhoz. Mint mesélte, már az óvodában hasra vetette magát és beleharapott a gyerekek bokájába, és így próbált mindenkit ledönteni.Ganxsta Zolee most az ExperiDance Tánctársulatnál alakítja Nostradamust, ahova a judóst is meghívta az egyik előadásra. És persze a zenész sem távozott üres kézzel: Csoknyai egy dedikált övvel lepte meg.