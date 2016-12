Bajor Imre halála óta nem beszél az özvegyével Koós János

Bajor Imre 2014 augusztusában halt meg agydaganatban. Bár felesége és jó barátja is mindent megtettek volna a gyógyulásáért, pont ez volt az, ami miatt bajor Ildikó és Koós János összevesztek: mert míg az asszony, engedve férje kívánságának, természetgyógyászoktól is segítséget kért, addig a legjobb barát, Koós azt szorgalmazta, hogy „rendes" orvoshoz vigyék, ők talán tudnak rajta segíteni - írja a Bors Régen nagyon sok időt töltöttek együtt, közösen nyaraltak, megannyi szép emlék fűzi őket egymáshoz, telekszomszédok is voltak Fülén, ahol Bajor annyira szeretett időzni. A Bors információi szerint azonban Koós János és Bajor Ildikó a mai napig nem rendezte a dolgot, nem tudták megbeszélni egykori nézetkülönbségeiket, a gyász sem hozta őket közelebb egymáshoz.Koós a lapnak elmondta, ma már nincs benne harag. Nem azért, mert másképp gondolja a történteket, hanem azért, mert nem akar haraggal a szívében élni. Ezt azonban nem mondta el Bajor Ildikónak. – Amióta Imi meghalt, azóta egy szót sem beszéltünk, egyszer sem találkoztunk, nem kerestem a társaságát. Én ezt magamban zártam le. A Bors megpróbálta telefonon utol­érni Bajor Ildikót is, hogy megkérdezzék, ő mit gondol a kapcsolatukról, de az özvegyet nem sikerült elérni.