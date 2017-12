Az IKEA tudja, mitől leszünk boldogok

Az IKEA kutatása kiderítette, hogy a játék hogyan tesz boldoggá. A világ egyik legnépszerűbb cégének elemzése arra is rávilágított, hogy sok embert milyen belső gátak akadályoznak az örömszerzésben.



Az "IKEA Play Report" címmel megjelent tanulmány arról számol be, hogy a játékot a modern világban alábecsülik. A beszámoló megkérdezettjei szerint a játék egy vidám és spontán tevékenység, ami jó érzéssel tölt el minket. A felmérés a játékosság öt fő okáról és hét meghatározó trendjéről is beszámol.



A Kínában, Németországban és az USA-ban végzett felmérés öt fő okát találta játékszeretetünknek.



1.: A játék feltöltődés, segít kikapcsolódni, visszatérni a kiegyensúlyozott állapotba, miközben fizikailag és mentálisan is pihentet.



2.: A játék kapcsolatteremtés, szorosabbra fűzhetjük a kapcsolatainkat, közelebb kerülhetünk a barátainkhoz, a családtagjainkhoz.



3.: A játék menekülés, ami alatt felszabadulunk a mindennapi kötelezettségeink, elvárásaink és rutinok nyomása alól.



4.: A játék felfedezés, eszköz a tanuláshoz és a fejlődéshez, a megszokottól eltérő összefüggésekben.



5.: A játék kifejezésmód, lehetőséget teremt a kreativitásra és az önkifejezés többféle módjára.



Sokan vannak, akik számára mégsem napi örömforrás a játék. Vagy azért tartják távol maguktól, mert kifejezetten gyerekes dolognak ítélik, vagy mert úgy látják, hogy a környezetük nem fogadja el a játékos szellemű felnőtteket. Az IKEA Play Report 7 játéktrendet nevez meg, amelyek rávilágíthatnak, hogyan játszunk most és a jövőben:



1.: Visszatérés a retróhoz:

A technika továbbra is egyre gyorsabban fejlődik, az emberek mégis sokszor választják az egyszerű, kézenfekvő dolgokat. Mind gyakrabban keresik, és egyre inkább megbecsülik gyermek- és iskoláskoruk játékait, például a régi társasjátékokat.



2.: A határok elmosódása:

A játék kezd beszivárogni az emberek életének minden területére. A munkahelyünktől az edzőtermekig, az emberek ma már ott is keresik a játék lehetőségét, ahol hagyományosan nem szokás játszani.



3.: Multiszenzoros játék:

A játék egyre inkább ún. immerzív (belemerítő) és intenzív élmény lesz, mely egyszerre több érzékszervet is foglalkoztat. Az emberek mesterséges környezetben, az érintést, a látást, a hallást és a szaglást is igénylő játékokat fognak játszani.



4.: Digitális kapcsolatok:

Az új technológiák a távoli pontok közti kapcsolatfelvétel új világát tárják elénk, így a hasonló gondolkodású emberek a világ bármely pontján játszhatnak egymással.



5.: Játékos házimunka:

Az emberek többsége úgy véli, hogy a mindennapos teendők jelentős része, különösképpen a háztartási munkák is többnyire játékosak lesznek, köszönhetően a különféle megvásárolható készülékeknek és szolgáltatásoknak. Ezen újítások révén a tevékenység munka jellege helyett a játék része kerül előtérbe.



6.: Személyre szabott játék:

Az embereknek személyre szabott, egyedi "játékterve" lesz, melyek a személyiségüknek leginkább megfelelő előnyöket nyújtják nekik. Olyasmi ez, mint manapság az egyéni étrendek és diéták.



7.: Kézművesség:

A kézművesség a modern játékplatformokkal szembemenő, egyre inkább teret hódító trend.



A több mint 300 2 és 90 év kor közötti megkérdezett bevonásával 7 hónapon át készült kvalitatív tanulmány elkészítése során a lakberendezési vállalat vegyesen alkalmazta az online közösségben folytatott, illetve az IKEA termékfejlesztőivel és a fogyasztókkal közös alkotóműhelyekben végzett felmérés módszerét.