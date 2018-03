Várhatóan áprilisban megnyílik az ország első egyszülős központja Budapesten. Az állami segítséggel létrehozott civil intézményben a kávézó és játszóház mellett segítő szakemberek várják majd az egyedülálló szülőket, akik akár mobil irodaként is használhatják a közösségi teret.



Nagy Anna, a központot működtető Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán az Egyszülős családok világnapján tartott, bokrétaünneppel összekötött sajtótájékoztatót a VIII. kerületi Üllői út és a Mária utca sarkán álló épületben.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 500 millió forinttal támogatta az új intézmény létrehozását. A 770 négyzetméteres, két szinten kialakított központ munkálatai a következő hetekben fejeződnek be. Az Üllői úti ingatlanban működött az 1900-as évek fordulóján a Medikus kávéház, az egyetemisták és művészek kedvelt találkozóhelye.



Nagy Anna szerint a komplex szolgáltatáscsomagot is nyújtó egyszülős központ nemcsak Magyarországon, de világviszonylatban is első lehet. Céljuk az, hogy modellintézménnyé váljon és mintájára még több hasonló nyíljon az országban és újabb közösségek alakuljanak ki, melyek védőhálót nyújtanak ezeknek a családoknak.



Egy felmérésüket ismertetve arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyszülős családok legnagyobb problémája nem is anyagi nehézség, hanem az elmagányosodás, az izoláció, az, hogy nem kapnak nekik szóló támogatást.



Alapítványa eddigi működését értékelve fontos eredménynek mondta, hogy az egyszülős családok végre "láthatóvá váltak".



Elmondta, a világon 150 millió egyszülős családban 320 millió gyerek él, és nagy részük stigmatizált helyzetben érzi magát. Magyarországon félmillió gyerek él egyszülős családban, olyan anyák vagy apák mellett, akik "két ember helyett végzik a napi rutint". Ezek a családok korábban nem kaptak rájuk szabott szolgáltatást, és közösségi terük sem volt - fűzte hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett, 2005-ben létrehozott alapítvány az elmúlt évben 800-nál több családot támogatott jogi tanácsadással, pszichológusi segítséggel vagy táboroztatással. Hozzátette: arra számítanak, hogy a központ megnyitása után több ezer egyszülős családnak tud majd az alapítvány segítséget adni.



Közölte, az 50-60 ezer forintba kerülő szolgáltatásokat a családok ingyen kapják. Hozzátette:a központban az egyszülős családokat több tucatnyi szakember segíti majd az általuk kidolgozott programokkal. Nagy Anna kitért arra is, hogy az intézményben olyan programokat is elindítanak majd, melyek a külön élő szülőket segítik, akik nem láthatják minden nap a gyermeküket.



A központ www.egyszulos-kozpont.hu honlapján közzétett ismertető szerint az intézmény úgynevezett inkubációs programot is indít azon szülők számára, akik önálló vállalkozásba szeretnének kezdeni. A központban számos képzés, klub, önsegítő csoportfoglalkozás és szabadidős tevékenység is helyet kap majd mind a szülők, mind pedig a gyerekek részére - írták.