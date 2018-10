Agglegény életéről vallott Emilio

–

Alig győz betelni a boldogsággal Tina és Emilio, akik nemrég egy meghitt menyegzővel pecsételték meg hetedik házassági évfordulójukat. A házasok ezúttal családi barátaikat látták vendégül, akikkel nemcsak az esküvőt tárgyalták ki. Legalábbis Emilio és szintén előadó barátja, Rigó Jancsi biztosan nem, hiszen a házasság és a nők is szóba kerültek. A témát Rigó Jancsi kezdte feszegetni, Emilio pedig kendőzetlenül mesélt neki a Tinát megelőző életéről.Nem igazán hiszek a férfiak és nők közötti barátságban. Az igazán szorosnak mondott barátságokban az egyik fél előbb vagy utóbb biztos, hogy többet akar. Én legalábbis mindig ezt tapasztaltam korábbanmesélte Emilio, aki azt sem rejtette véka alá, hogy korábban nagy nőcsábász volt.Nem titkolom, az életemnek volt egy olyan fázisa, hogy szinte minden faluban volt egy pár csajom. Egyszer pont úgy jött ki a lépés, hogy az egyik fellépésemen többen is ott voltak egyszerre. Hirtelen azt se tudtam mit tegyek, de jól jöttem ki a dologból és le is zártam az életemnek azt a fejezetét, mikor Tinával megismerkedtem. Azóta csak ő a mindenemmondta Emilio, aki nem tagadja, sok nővel volt dolga Tinát megelőzően.Szerintem a férfiak szeretnek túlozni ebben a témában. Nyilván soha nem fog kiderül az igazság, de azt gondolom, hogy van egy kis egonövelés abban, hogy Emilio azt mondja, sok nővel volt dolga. Egy biztos, valamit nagyon jól csinálhatok, hogy végül engem választott és még másodszorra is elvettmondta Tina, a Sláger TV-n látható Drága családom című műsorban.