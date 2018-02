A vadnyugati nő - finomságok egy oklahomai farmról a Food Networkön

Ree Drummond azért kapta a vadnyugati nő elnevezést, mert otthagyva Los Angeles-i karrierjét 1996-ban, férjhez ment egy oklahomai farmerhez, elköltözz vidékre, és ott neveli négy gyermekét. Nem sokkal a költözés után kezdte írni blogját, amelyben nemcsak recepteket osztott meg, hanem beszámolt arról, hogy milyen egy cowboy feleségének lenni, hogyan kezeli a konfliktusokat a gyerekekkel, milyen a társasági élet a “világ végén". A blog több díjat is nyert (és pár éve a Forbes magazin a top50 legnépszerűbb webes személyiségként listázta). Ree receptjei pedig – amelyek többnyire egyszerűek, és egy nagyobb család jóllakatását szolgálják – annyira kedveltek lettek, hogy hamarosan főzős TV-műsora indult a Food Networkön, és számos könyve (szakácskönyvek és mesekönyvek) jelent meg angolul. 2016 végén pedig egy éttermet is nyitott a farmjukhoz közeli városkában. Persze nemcsak Ree ilyen sikeres; férje remek jó nevű gazda: több 175 ezer hektáros farmot irányít annak tulajdonosaként (ez a 23. legnagyobb farm az Egyesült Államokban).



Náluk aztán mindig történik valami, ami okot ad újabb és újabb ételek kitalálására. Gyermekzsúr, jótékonysági piknik, születésnap, évforduló. A márciusban induló két új évadban (15. és 16. évad) Ree többek közt koktélpartit rendez munkatársainak köszönetképpen, amiért segítettek létrehozni új boltját, és különleges pawhuskai punccsal mond tósztot a csapat tiszteletére. Legendás ’16 perces" ételeinek sorát is folytatja, és fűszerimádó családjának is különféle új finomságokkal kedveskedik.



“A vadnyugati nő" új évadai március 5-étől hétköznapokon 17:00-tól dupla részekkel látható a Food Network csatornán április végéig!



Ízelítő néhány epizód tartalmából:



- Ree megmutatja öt kedvenc finomságát, ami leveles tésztából készül: a sajtos rudacskát, a kolbászos tekercset, a marhahúspástétomot, négyféle leveles tésztás pizzát és a mille-feuille-t.



- Tizenhat perc alatt elkészíthető ételek: könnyed parmezános csirke, ázsiai tésztasaláta, serpenyős taco és sertésszelet fehérbabbal és spenóttal!



- Ree fiával, Bryce-szal együtt marhahúsos fajita nachost készít. Másnap reggelire pedig összeütnek egy narancsos-vaníliás kuglófot és húsos-krumplis rántottát.



- Bohókás étel-ötletek meccsnézéshez: Szétszedhető pizzás tekercsek, hawaii burgerek és mandulás sütemény, amelyet a csapat színei ihlettek.



- Ree elmeséli a The Mercantile megnyitásának nem mindennapi történetét, miközben sütőtökös makarónit, toszkán bablevest és chilis táskákat készít.



- Finomságok csokoládéimádóknak: háromcsokis tiramisu, ropogós csokis mártogatós, őrült csokis shake.



- És további „16 perces" fogások: sertésszeletek borban, fokhagymával; csípős, citromos zöldbab; pepperónis csirke; valamint ropogós grillezett sajtos szendvicsek.