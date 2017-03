A rádiós legenda már nem készül az olimpiára

A reformáció közelgő 500. évfordulójára rendezett Fasori Evangélikus Gimnázium–Erős Vár FC (1-7) focimérkőzés kommentátoraként tűnt fel a Városligetben a Táncsics Mihály-díjas sportriporter, Novotny Zoltán - írja a– Örömmel vállaltam a feladatot, nagyra értékelem, ha a fiatalok büszkék a vallási nézetükre – mondta Novotny, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke, aki nem mellesleg ötvennegyedik éve húzza az igát a Magyar Rádiónál. Volt a Petőfi Rádió főszerkesztője is, de most levezetésként újra „csak" riporterként dolgozik a Kossuth Rádiónál. A fél évszázad alatt nem volt olyan sportág, amit ne közvetített volna. Négy labdarúgó-világbajnokság mellett az 1968-as mexikói olimpia óta minden ötkarikás játékot a helyszínről tudósított.– Már Rióba sem akartam menni, de rávettek – mesélte mosolyogva a 76 éves szakember. – Addig csinálom, amíg látok, hallok és tudok beszélni, de a következő olimpiát szinte már biztosan kihagyom, tizenhárom éppen elég volt – jelentette ki Novotny, aki legszívesebben súlyemelést és birkózást közvetített. A napi több órás rádiózás mellett ma már tucatnyi bizottság tagja, és a Magyar Sportújságíró Szövetség tiszteletbeli elnöke is. Kevés szabad­idejét viszont a feleségével tölti. És, hogy mihez kezd majd „nyugdíjas éveiben", ha a legendás pályafutásának a végére ér?– Első dolgom lesz kipihenni ezt a több mint ötven évet – vágta rá nevetve.