Karinthy Márton ifjúként lázadni akart örökségével szemben, de mára elfogadta, hogy vérében buzog az irodalom, büszke is zseniális felmenői munkáira, sőt feladatának érzi a Karinthy-hagyaték ápolását. Ebből ajánl kevésbé ismert csemegéket az olvasóknak is. A budai színházigazgató-rendezőről cikkünkből kiderül, mániákusan kutatja a kincset érő színdarab-alapanyagokat, és kifejezetten szeret nosztalgiázni is, aktuális olvasmányai pont ebben társai.