A bátor nők előtt tiszteleg a hollywoodi színészcéh a díjátadón

A nők szerepének erősítéséről fog szólni a hollywoodi színészcéh (SAG) januári díjátadója, amelyen csak nők fogják átadni a 13 színészi kategóriában kiosztott elismeréseket - írta a BBC News."Ez az év a nőkről szól" - mondta Kathy Connell, a január 21-i ceremónia vezető producere a The Hollywood Reporter hírportálnak."Ez egy közös tisztelgés a nők előtt, akik bátrak voltak és meg mertek szólalni" - tette hozzá Connell.Megjegyezte: nem akarják háttérbe szorítani azokat a férfiszínészeket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak idén, és ismerve a színészcéh tagjait, biztos benne, hogy mindenki meg fogja ragadni a lehetőséget, hogy lerója tiszteletét a nők előtt."Ez továbbra is egy díjátadó ünnepség. Nem azért gyűlünk össze, hogy bárkinek is szentbeszédet tartsunk. Számomra erős üzenet önmagában az, hogy ezen híres nők egy része színpadra lép az estén" - jegyezte meg Connell.A díjakat átadó színésznők nevét még nem hozták nyilvánosságra.Eddig hagyományosan mindig egy férfi és egy nő adta át az elismeréseket.A 24. SAG-díjátadó másik különlegessége, hogy először lesz házigazdája a ceremóniának, méghozzá Kristen Bell amerikai színésznő személyében.Idén a legtöbb, szám szerint négy jelölést Martin McDonagh Három óriásplakát Ebbing határában című alkotása kapta a filmek kategóriájában. A tévés produkciók közül a Hatalmas kis hazugságok, a Stranger Things és a Glow érte el a legtöbb, négy-négy jelölést. A színészek céhének ítélete gyakran egybeesik az amerikai filmakadémia döntésével, díjaik a legrangosabbak közé tartoznak a hollywoodi díjszezonban, amely hagyományosan az Oscar-díjátadóval ér véget. Az Oscar-szavazásra jogosultak legnagyobb csoportját a színészek céhe adja.