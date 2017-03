5 helyzet, amikor megfagy a vérünk

Az ügyetlenebbek nap mint nap, mások ritkábban élik át, de mindenkivel megesett már, hogy egy kínos bakit vétve legszívesebben a föld alá süllyedne és ott maradna élete végéig. A CBS Reality Meredek helyzetek videón című műsora kapcsán összegyűjtötte azt az öt, hétköznapi pillanatot, amikor biztosan megáll a szívünk pár pillanatra.



1. Téves hívás



A mobilunk telefonkönyve olyan, mint a padlás: egyre csak halmozódnak a lomok és szinte soha nem takarítjuk. Az okostelefonok világa ezt gyakran megbosszulja: előfordul, hogy a táskában vagy a zsebünkben önálló életre kel és elkezdi távoli társait hívogatni. Kellemetlen, ha egy nem kívánatos személyt ér el, de még kellemetlenebb, ha egy nagyon is kívánatost, például egy exet vagy egy kiszemeltet... Mentenénk a menthetőt, de ki hiszi el azt a közhelyet, hogy "csak véletlenül nyomódott be a telefonunk"?



2. Leskelődő



Hála a közösségi médiának, könnyen kideríthetjük, ha az exünk túl tette magát rajtunk, sőt, az új barátnőjét is könnyen leellenőrizhetjük. Nem is olyan vékony, és csak azért tűnik szépnek, mert szerkesztgeti a képeit! A nézegetésnek csak az vethet véget, ha véletlenül az egyik képe alatt megnyomjuk a "tetszik" gombot vagy ami még rosszabb, ismerősnek jelöljük... Villámgyorsan próbáljuk menteni a menthetőt és csak reménykedünk, hogy nem volt éppen online - egyéb esetben egy örökkévalóságig kísérteni fog az önelégültsége.



3. Nyitott lappal



Egy átlagos nap fénypontja az ebédszünet, amikor egy fél órára kikapcsoljuk a munkát és az evésbe temetkezünk. Éppen átadnánk magunkat kedvenc ízeink élvezetének, amikor bevillan: nyitva maradt a csetablak a gépen, és éppen az egyik kollégával a mellettünk ülőt szidalmaztuk. Garantáltan a legfinomabb falat fog a torkunkon akadni.



4. Mégsem privát



Egy jól sikerült este alatt számtalan vicces kép készül és persze minden fotó körbeér a társaságon, hogy egymás kicsit vagy meglehetősen vállalhatatlan állapotán szórakozzunk. Ez mindaddig vicces, amíg a zárt csoportba posztolunk és egy kis figyelmetlenség okán nem a saját falunkra. És persze csak órákkal később vesszük észre, amikor a sokadik lájk után megérkezik szüleink sokkhatás alatt íródott kommentje.



5. Rossz címzett



A kiszemeltünk éppen bevallotta érzelmeit, vagy az év pletykáját osztották meg velünk - mindezt ráadásul az online? Minek pazarolnánk az időnket telefonálásra, ha egyből ki tudjuk másolni és elküldeni a barátnőinknek? Csupán akkor kellemetlen a helyzet, ha a képernyőfotót az illetőnek küldjük vissza... Persze, ez megint nem volt szándékos, megint a telefonunk hibája!



Számtalan kínos szituációba keveredünk nap mint nap - de itt az ideje, hogy a saját apró kellemetlenségeink helyett igazi meredek helyzetekkel nézzünk szemben, biztonságos távolságból! Dőljünk hátra és kövessük a CBS Reality Meredek helyzetek videón című műsorát minden hétköznap 16:50-kor és izguljunk végig a valós, hátborzongató pillanatokat.