5+1 sikerfilm egy cseppnyi Skóciával

Trainspotting - Corrour állomás

Hamlet - Dunnottar vára

Gyalog galopp - Doune kastély

Da Vinci-kód - Rosslyn kápolna

Skyfall - Glencoe-völgy

Mesébe illő zordon tájak, sejtelmes kastélyok, végtelen tavak: a fenséges skót vidék mindenképpen megér egy körutazást, de ha idén nyáron csak a szobánkból vágyódhatunk a káprázatos csodák és a legendák földje után, fedezzük fel Skóciát egy hétvégi filmmaraton segítségével! A klasszikusok rajongói természetesen ne hagyják ki a Hegylakó-sorozatot és A rettenthetetlent sem, de az alábbi tippekkel minden műfajban találkozhatunk egy cseppnyi Skóciával. Készítsünk be egy dobozzal a híres skót vajas kekszekből és dőljünk hátra a skót nemzeti itallal, egy pohár The Famous Grouse-szal a kezünkben.- Bár az Irvin Welsh regényéből készült kultmozi Edinburgh-ban játszódik, a jelenetek nagy része mégis egy másik lélegzetelállító skót város, Glasgow utcáira kalauzol el bennünket. A film elején azért beszippanthatjuk az edinburgh-i Princes Street és a Regent Bridge hangulatát is, amikor a fiatal Ewan McGregort elüti egy autó. A híres "trainspotting" jelenet gyönyörű tájképei pedig a Loch Ossian mellett található Corrour vasútállomást rejtik, a Glasgow felől érkező túrázók kedvelt kiindulópontját.- A harminc kilométer hosszú Glenfinnan viadukt felett pöfög a világokat összekötő Roxfort Express, vagy ahogy varázsmentes környezetben mondják, a Jacobite gőzmozdony. A Fort William és Mallaig között közlekedő különleges jármű olyan, a Harry Potter - filmekben is látható helyszínek mellett is elzötyög, mint Skócia legmagasabb hegye, a Ben Nevis és a kviddics-játékok háttereként szolgáló Glen Nevis sziklái.- Zeffirelli klasszikusának több skót várkastély is otthont adott: a Mel Gibson, Glenn Close és Helena Bonham Carter főszereplésével készült remekműben Helsingør váraként az Edinburgh melletti Blackness és a keleti partokat őrző, fantasztikus panorámát nyújtó Dunnottar szolgált.- Skócia mesés középkori várai számtalan filmest megihlettek. A Monthy Python-csoport Doune vára szépségeinek (na meg a limitált költségvetésnek és a skót műemlékvédelmi hivatal hirtelen visszalépésének…) köszönhetően a magántulajdonban lévő erődöt választotta a Szent Grál keresése közben felbukkanó összes várkastély helyszínéül. Trónok Harca-rajongók a Starkok otthonának komor falaira is ráismerhetnek a 14. századi kastélyban.- Tom Hanks és a bájos Audrey Tautou az Edinburgh-tól egy órányira fekvő Rosslyn-kápolnában lelnek rá a lány eltitkolt családjára és súlyos titkok eredetére. A gótikus templomot építtető család több tagjának magas szabadkőművesi rangja, a Salamon templomával való állítólagos hasonlatosság és a gazdag szimbólumrendszer miatt már a bestseller-író Dan Brown előtt is sokan sejtettek templomos kincsestárat a kápolna falai között.- Sam Mendes opusza a negyedik a skót tájakat felvonultató 007-es filmek sorában. A világ legelegánsabb titkosügynöke Daniel Craig személyében tér vissza szülőföldjére, a valószerűtlen hegyormokkal határolt Glencoe völgyébe. A Skót-felföld egyik legnépszerűbb kirándulóhelye a kémfilmekhez illő misztikus múlttal büszkélkedhet: a "Sírás Völgye"-ként is emlegetett terület az 1692-es glencoi mészárlás emlékét őrzi, amikor az angol hadsereg ígérete ellenére lemészárolta a királynak hűséget fogadó és a katonákat vendégül látó klánokat.