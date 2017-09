50 dollárért árulják a világ legkisebb - mindössze 15 grammos - drónját

A World's Smallest Drone (A Világ Legkisebb Drónja) névre keresztelt szerkezet nincs egy tenyérnyi sem, de kiválóan manőverezik, sőt arra is képes, hogy egy helyben lebegjen - számolt be az újdonságról a computerworld.hu Arról is írtak, hogy a négy parányi rotorral felszerelt drón rotorjával ördöngösen manőverezik, repülési stabilitása kiváló, és beépített LED fényei jóvoltából éjszakai felvételek készítésre is tökéletes.Mindössze fél óra elegendő, hogy feltöltsük egy USB kábelen keresztül az akkumulátorát.A csomag tartalmaz még négy tartalék rotort is (ha esetleg balesetet szenvedne), valamint egy 2 gigabájtos microSD kártyát.