25 éve történt a reklámtörténelem legnagyobb katasztrófája

Máig úgy emlegetik marketinges szakmai körökben az 1992-es Pepsi botrányt, mint a világ egyik legnagyobb reklám katasztrófáját.25 évvel ezelőtt ugyanis egy elbaltázott kampány miatt a Fülöp-szigeteken nem csupán több százezer embert tett elkeseredetté és csalódottá a cég, hanem halálos áldozatot követelő zavargások törtek ki - idézte fel a történteket a szeretlekmagyarorszag.hu Akkoriban a Pepsi nagyon lemaradt a Coca-Cola mögött a Fülöp szigeteken.Hogy növeljék piaci részesedésüket, a Pepsi Cola nyereményjátékot hirdetett az akkor 50-60 millió lakosú Fülöp-szigeteken, Pepsi Number Fever néven.

Számkódos kupakokkal látták el a palackokat. Egyes számokhoz különböző nyereményeket rendeltek. A fődíj 1 millió pesó (ez ma több mint 11 millió forint) volt.Valóban óriási nyereményláz tört ki az országban, a Pepsi hatalmas forgalmat bonyolított.40 százalékkal növelték az eladást. A játékban a Fülöp-szigetek lakóinak több mint a fele, 31 millió személy vett részt - idézte a fel az akkori eseményeket az oldal.A fődíj rengeteg embernek adott reményt egy jobb életre, ám a kampány végén szó szerint hiba került a gépezetbe. A nyertes szám az utolsó héten a 349-es volt. Ekkor derült ki, hogy ezzel a számmal egy hiba miatt 800 ezer kupak készült.

A többit el lehet képzelni. Nyertesek tízezrei jelentkeztek boldogan.A cég amikor azzal szembesült, hogy milliárdokat kellene kifizetniük a Fülöp-szigetek lakóinak, nemcsak megtagadták a nyeremények kifizetését, de a kupakokat is visszahívták.Hiába jelentették be, hogy a 349-es számú kupakok tulajdonosai 20 dollár fájdalomdíjat kapnak, elszabadult a pokol. Először csak tüntetések folytak az ázsiai országban, majd zavargások törtek ki.A Pepsi arról számolt be, hogy 32 teherautójukat dobálták meg kővel, borították fel vagy gyújtották fel. Palackozóüzemeket támadtak meg. Fegyveresek dobálták meg Molotov-koktélokkal a vállalat helyi irodáit.A legsúlyosabb incidensben – gránátot dobtak egy Pepsi-teherautóra, ám az lepattant róla ésmeghalt egy 5 éves kislány és egy iskolai tanító, hatan pedig megsebesültek. (Egy másik forrás 40 sebesültet említ és 3 halálos áldozatot.)A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy 1992 tavaszán a vállalat elnöke, Christopher Sinclaire a fővárosba, Manilába repült, hogy tárgyaljon az ország elnökével, Fidel Ramos-szal.