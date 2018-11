Vívás - A dobogó tetején Czifra Györgyi

A Nagyszombatban megrendezett szlovák nemzetközi bajnokságon idén tíz ország több mint száz vívója küzdött meg egymással. A közép- és nyugat-európaiak mellett Kanadából és az Egyesült Államokból is érkeztek versenyzők. A Kard Rendje vívónője a nők mezőnyében bizonyult a legjobbnak, de több csörtét megnyert a férfiak nyílt bajnokságában is.



Czifra Györgyinek ez idén már a harmadik eredményes tornája, hiszen májusban az osztrák bajnokságban utasította maga mögé a mezőnyt, majd nyáron a Debrecenben megrendezett II. Bicornión is győzött.

A férfiak mezőnyében a Kard Rendje másik vívója, Kirschweng Balázs sikeresen jutott túl a csoportkörön, s végül 19. lett.