Usain Bolt szerint a világcsúcsai 15-20 évig élnek majd

Az idei, londoni világbajnokságon egy bronzéremmel búcsúzott a jamaicai sprinter, aki úgy véli, ő és kortársai, Yohan Blake, Justin Gatlin és Asafa Powell a sprintszámok legjobb korszakában versenyeztek. Szerinte ahhoz, hogy a 9.58, valamint a 19.19 századmásodperces világcsúcsát megdöntsék, arra lesz szükség, hogy egy még jobb éra következzen.



"Erre szerintem legalább 15-20 évet várni kell" - mondta a 11-szeres világbajnok atléta.



Bolt immáron visszavonult sportolóként arról is beszélt, azért hagyott fel a versenyzéssel, mert már nem volt mit bizonyítania.



"Azok után, hogy mindent elértél, nincs értelme maradni" - nyilatkozta az utolsó versenyén, a nyári vb 4x100 méteres síkfutásában hajlítóizom-sérülést szenvedett Bolt. Kitért arra is, nem lát a jelenlegi atlétikában olyan embert, aki átvehetné az ő helyét, ugyanis ő nemcsak gyorsaságával, hanem személyiségével, vidámságával is kitűnt a többiek közül.



A 31 éves Bolt a 100 és a 200 méter világrekordját is a 2009-es, berlini világbajnokságon futotta.