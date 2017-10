Teke - Kupagyőztes Ipartechnika

Ilyen nagy sikert tekében még egy győri csapat sem tudott elérni, amit az Ipartechnika Győr SE.

Öt napon keresztül gurultak a golyók a müncheni Bayern-edzőközpont Säbener strassei kétszintes, összesen 18 pályás tekecsarnokában, a 16. alkalommal megrendezett NBC-kupa döntőin. A sorozat a Bajnokok Ligája és a Világkupa után a harmadik legrangosabb európai verseny, amelyen az egyes országok bajnokságainak 3–4. helyezettjei vehetnek részt.A nőknél 9 nemzet 17 csapata állt rajthoz a selejtezőben, az Ipartechnika Győr SE számára már a bemutatkozás is jól sikerült, 3476 fával másodikként kvalifikálta magát az elődöntőre: legjobbja, a válogatott Sass Edit volt kiemelkedő, 630 fa teljesítményével. A döntőért vívott páros viadalt is fölényesen nyerték a győriek (3489 fa) az osztrák SK Neunkirchen gárdája ellenében, ez alkalommal Bordács Dorottya (655) emelkedett ki. A két utolsó játékost már pihentethette az Ipartechnika a fináléra, mindketten egy „félidőt" játszottak, azaz 60 dobást teljesítettek. A végső visszaszámlálásban szoros küzdelem után 3463:3441 faaránnyal, 5:3-ra bizonyult jobbnak az Ipartechnika a horvát ZKK Istra Porecs együttesénél. Egyénileg dr. Frank Noémi 591, Bordács Dorottya 552, Ballók Csilla 550, Domján Tímea 567, Sass Edit 614, Járfásné Szabó Renáta 589 fával zárt. A csapat vezetőedzője Kristyán István, segítői Koppányiné Simon Csilla és Tóth Zoltán.A győri tekézés a korábbiakban világbajnok játékosokat is adott a sportágnak, most először fordult elő azonban, hogy csapatversenyben értek el nemzetközi sikert győri sportolók.„A jó felkészülés mellett a csapategységnek köszönhető a bravúr – kommentálta a győzelmet Anduskáné Cseh Anikó klubelnök. – Maroknyi szurkolónk bíztatása mellett szinte örömjátékot produkáltak tekézőink, a döntő-ben már a kint élő magyarok is nekünk szorítottak."

Nem okozott csalódást a 27 csapat versengésében a Győr-Szol TC férficsapata sem, amely 601 fás átlagteljesítménnyel a 10. helyet szerezte meg. Egyéni eredményeik: Koller Dániel 584, Balom Sándor 616, Németh Gábor 595, Danóczy Richárd 598, Budai Ádám 619, Batki Tamás 595 fa.