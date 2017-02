Súlyemelés - Vége: Soóky Gergely megunta a szélmalomharcot

A tehetséges sportoló – aki tulajdonképpen a riói olimpiát megjárt Nagy Péter mellett a másik nemzetközileg is ismert magyar súlyemelő – úgy döntött, hogy felhagy a súlyok emelgetésével, s a jövőben a civil életben próbál helytállni. Talán hirtelen elhatározásnak tűnik, ám mint azt a sportoló lapunknak elmondta, régebb óta érlelődött benne a gondolat, hogy feladja a szélmalomharcot.



„Több oka is volt a döntésemnek. Az egyik és legfontosabb, hogy úgy érzem, évek óta egy helyben toporgok, s nem tudok fejlődni. A nemzetközi versenyeken azt láttam, hogy minden nemzet iszonyatos eredményeket ér el, s már egész Európa messze jár tőlünk" – kezdte



Soóky Gergely, aki arra, hogy miért nem tudtak továbblépni, így válaszolt: „A sok kudarcélménnyel zárult verseny olyan gátat szült bennem, amit már nem tudtam leküzdeni. Hiába volt meg a forma egy bizonyos eredményhez, mikor megmutathattam volna, mire vagyok képes, mindig megremegtem."



A sportoló itthon az egyesületében jelentette be, hogy visszavonul, s erről edzője, Kaiser János számolt be egy országos edzői ülésen. Ami érdekes, hogy ennek lassan másfél hónapja, a szövetségből azonban azóta sem kereste meg senki Soókyt, hogy változtassa meg döntését.



„Nem csodálkozom azon, hogy ez történt, tisztában voltam vele, hogy ez lesz a reakció, azaz hogy nem is hívnak" – mondta Soóky Gergely, akit egyébként a napokban megműtött a győri kórházban dr. Lénárt Róbert.

„Az orvosom azt mondta, elég rossz állapotban volt a vállam, ez is ellehetetlenített egy kicsit, de szerencsére a műtét sikeres volt, a végeredmény jó lett. Bízom Lénárt doktorban, ezért is vele csináltattam a műtétet" – tette hozzá a súlyemelő, aki a civil életben próbál érvényesülni.



„Első körben talán a szakmámban lenne a legjobb elhelyezkednem, villanyszerelőként végeztem, de már megvan a teherautóra a jogosítványom, míg jelenleg GKI és E kategóriás tanfolyamra járok. A sport most nem szerepel a terveim között. Első körben szeretném, hogy meggyógyuljon a vállam, aztán utána azért szeretnék mozogni valamit, hogy ne eresszek le" – mondta Soóky Gergely, aki arról is beszélt, hogy a győri klubban vannak fiatal gyerekek, akik ha szorgalmasan edzenek, még lehet belőlük valami: „De még nagyon fiatalok, hogy ők húzzák ki a sportágat onnan, ahol most van."