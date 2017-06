Storck marad a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Felajánlotta lemondását Csányi Sándor MLSZ-elnöknek Bernd Storck, de az elnök kérte, hogy erről ne beszéljen. Az MLSZ továbbra is bízik Storckban - hosszú elnökségi vita volt -, és vele képzeli el minden fronton a jövőt. Csapatot kell építenie a tavaly sikeres németnek, ott kell lenni a 2020-as Eb-n.



A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor csütörtökön 16 órára hívta össze az elnökséget, hogy értékeljék a válogatott kiábrándító, Andorra elleni vereségét, és hogy meghallgassák Bernd Storck szövetségi kapitány részletes beszámolóját.



Csányi ezek után az M4 sportcsatornán 20 óra után jelentette be, mire jutottak a hosszú tanácskozáson.



- Adunk még egy esélyt Bernd Storcknak - jelentette be az elnök.