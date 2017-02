Schmitt - Ma dopping nélkül már nem lehet bent maradni az élvonalban

Azt gondolom eljött az ideje, hogy felrúgjam a gentleman's agreement-et Schmitt Pállal kapcsolatban a tegnapi nyilatkozata után

– írta a nyugat.hu újságírója cikke bevezetőjében.Az újságíró fültanúja volt évekkel ezelőtt a sport-döntőbíróság folyosóján, hogy Schmitt Pál , a Magyar Olimpiai Bizottság akkori elnöke szűk körben beszélt a magyar élsportolók, olimpikonok doppingszerekhez fűződő viszonyáról.Beszélt arról, hogy természetesen a MOB-nál is tisztában vannak vele, hogy ma dopping nélkül már nem lehet bent maradni az élvonalban és hogy sok magyar sportoló csak azt csinálja, amit más nemzetek élsportolói, máskülönben sehol nem lennénk az éremtáblázaton.Elhangzott az is, hogy ez komoly anyagi ráfordítást jelent, nem csak a sportolók részéről, hiszen lépést kell tartani a kutatások legújabb eredményeivel.Azt mosolyogva tette hozzá, hogy a (dopping-)laborok mindig egy lépéssel az ellenőrök előtt járnak, de azt a lépést mindig meg kell tartani és a MOB-nak tetszik-nem tetszik, ebben is részt kell vennie - írta a lap.