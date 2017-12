Rövidpályás úszó Eb - Hosszú Katinka már négy aranynál tart Koppenhágában

Az Eb harmadik napján a hátdöntőben címvédőként vízbe szálló, háromszoros olimpiai bajnok elmaradt ugyan saját világcsúcsától (1:59.23 p), így is biztosan nyert riválisai előtt 2:01.59 perces idővel. A szám döntőjében szereplő másik magyar, Burián Kata ötödik lett (2:04.94).



Hosszú, aki a dán fővárosban már győzött 400 méter vegyesen és 100 méter háton, a vegyesszám fináléjában is remekelt. Egy ideig ugyan tartotta vele a lépést a svédek klasszisa, Sarah Sjöström, de a hajrá a magyar kiválóságé volt, aki 57 másodpercen belüli idővel (56.97) - négytizednyire saját világrekordjától - végzett az élen, titulusát itt is megvédve. Ebben a döntőben is volt honfitárs szereplő Verrasztó Evelyn személyében, aki nyolcadikként ért célba (59.99).



"Nagyon jó délután volt a mai! Mindkét számban erős volt a mezőny" - nyilatkozta az MTI-nek Hosszú. Kiemelte, a mögötte végül ezüstérmes ukrán hátúszó, Darina Zevina rövid pályán remek teljesítményre képest, tavaly csupán egy tizedre volt a világcsúcsától, ezért tudta, hogy erős rivális lesz, vegyesen pedig az olimpiai bajnok svéd Sarah Sjöström mellett úszott.



Hozzátette, a két futam között egy óra állt a rendelkezésére egy eredményhirdetéssel, de a vegyes fináléja során érezte az izmain, hogy nemrég szintén döntőt úszott, ezért egy kicsit bosszantja, hogy a 100 vegyes csütörtöki előfutamában nem ért el két tizeddel jobb eredményt, hogy a világcsúcs is összejöjjön.



"Persze, úgy gondolom, nincs okom a szomorkodásra. Mindkét győzelemnek nagyon örülök, jó volt versenyezni. Akkor vagyok elégedett, ha világrekordot is úszom, mert akkor tényleg a legjobbamat nyújtottam és előreléptem, de ha az eredményeket nézem, akkor a négy aranyéremnél több eddig nem lehetett volna" - összegzett.



A női 200 méter pillangón Kapás Boglárka, a 800 méter gyors ezüstérmese remek hajrával negyedikként csapott a célba, egyéni legjobbját megjavítva (2:06.02), míg jó kezdés után csak hetedik lett Szilágyi Liliána (2:07.45).



"Jóleső futam, felszabadult, könnyed úszás volt, szinte végig nagyon élveztem. Aztán az utolsó ötven méter már nagyon fájt, úgy éreztem, sosem jön a fal" - nyilatkozta Kapás.



Felidézte, úgy érkezett a dán fővárosba, hogy szeretné megjavítani a legjobbját, de talán még az egyéni csúcsnál is örömtelibb a negyedik hely.



"Könnyű volt beírni a négy legnehezebb versenyszámot, ami létezik, de most, hogy itt vagyok, érzem, hogy nem is olyan egyszerű teljesíteni, amit terveztem" - fogalmazott.



A nap egyetlen magyar érdekeltségű férfidöntőjében, 1500 méter gyorson Lakatos Dávid a nyolcadik pozícióban zárt (14:52.54).



A pénteki utolsó fináléban a női 4x50 gyorsváltóban a Bordás Beatrix, Gyurinovics Fanni, Verrasztó Evelyn, Szilágyi Liliána összetételű négyes hetedik lett 1:39.98 perces idővel. Az Európa-bajnoki címet Hollandia kvartettje szerezte meg 1:33.91-es világcsúccsal.



Ha kevéssel is, de kiszorult a döntőből 50 méter gyorson Lobanovszkij Maxim, aki nyolc századdal elmaradva délelőtti országos csúcsától, 21.26 másodperccel az esti elődöntőben összesítésben a kilencedik lett. Három századon múlott, hogy fináléba jusson.



Három versenynap után a magyar csapat öt arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal az éremtáblázat második helyét foglalja el az oroszok (6, 2, 2) mögött.