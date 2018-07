Roberto Martinez: a világ legbüszkébb embere vagyok - Tite szerint nem volt szerencséjük, de ez nem mentség

Kollegája, a brazil Tite ugyanakkor fájdalmasnak tartja a kiesést. Martinez a kazanyi összecsapás után elmondta, hogy azzal tudták legyőzni az ötszörös világbajnok brazilokat, hogy a bátor taktikát sikerült az utolsó másodpercig betartani, és mentálisan is készen álltak a csatára."A brazilok ellen át kell lépni egy pszichológiai határt. Sárga mez, öt világbajnoki cím és mindaz, ami ezekkel együtt jár. A játékosaimnak szükségük volt arra, hogy higgyenek magukban. Én vagyok a világ legbüszkébb embere" - fogalmazott a belgák spanyol kapitánya. Hozzátette: számára a brazil volt a vb legjobb csapata, amely ellen kilencven percen keresztül jól kellett védekezni.Martinez kitért arra, hogy most egy kiváló francia válogatott vár rájuk az elődöntőben. "Ha eljutsz a vb-n a legjobb négy közé, akkor ott már nincs gyenge ellenfél. Hasonló erőt képviselünk, és mindent megteszünk a győzelemért" - mondta Roberto Martinez.A belgák immár 24 mérkőzés óta veretlenek, és 1986 után először, történetük során másodszor jutottak el a vb elődöntőjébe.A brazil Tite nagyon csalódott volt a búcsú miatt. A szövetségi kapitány szerint a szerencse nem az ő oldalukon állt, de nem akar mentséget keresni, mert nem hisz ebben."Két nagyon technikás válogatott találkozott egy magas színvonalú mérkőzésen. Belgiumnak nagyszerű csapata van. A szerencséről nem szeretnék beszélni. A kapus Courtois szerencsés volt? Nem, parádés teljesítményt nyújtott!" - mondta Tite. A statisztika szerint a továbbjutó belgáknak 8, míg a búcsúzó braziloknak 26 lövésük volt a negyeddöntőben. A dél-amerikai gárdának 15 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata szakadt most meg.