"Remélem, ez még csak a kezdet" - mondja a világelső Babos Tímea

Egy új korszak kezdetében bízik Babos Tímea, aki múlt hétfő óta vezeti női párosban a tenisz-világranglistát. A 25 éves játékos hétfői sajtótájékoztatóján felelevenítette, hogy kislányként gyakran álmodozott a világelsőségről, Grand Slam-győzelemről és hogy tízezres stadionokban szerepeljen.



"Az álmaim sorban valóra váltak, de remélem, hogy ez még mindig csak a kezdet. Bő fél éven belül WTA-világbajnok lettem, megnyertem az Australian Opent és első lettem a világranglistán párosban. Most szeretném megtartani ezt a helyezést" - jelentette ki a soproni teniszező elárulva, hogy edzőjével, Thomas Drouet-val csak októberben kezdtek el külön a párosra gyakorolni.



Ami a páros sikerek hatását illeti, Babos Tímea úgy vélekedett, hogy biztosabbá vált a játéka, és azt tekinti a követező lépcsőfoknak, hogy az egyéniben is kamatoztassa ezt, mivel onnan még hiányzik a magabiztosság.



"Wimbledonban a harmadik forduló után az öltözőnél vártak a WTA képviselői, és közölték, hogy én vagyok az új No. 1, ezért másnap nem játszom meccset, mert egy londoni fotózáson veszek részt. Nagyon nehéz volt a trófea, amelybe egyébként minden világelső kap egy gyémántot, s ebbe belevésik a monogramját is" - mesélte a játékos, majd rátért arra, hogy az eddig pénzdíjakból megkeresett ötmillió dollárban mennyi befektetés van:



"Egy teniszezőnek a családja kiskorától évi 20-25 millió forintot költ a versenyeztetésre, az elején még az utazások során boltból étkeztünk, és senki nem evett nálam több grillcsirkét koktélparadicsommal" - idézte fel a küzdelmes indulást, majd elmondta, hogy a még jobb eredmények érdekében hamarosan állandó fizioterapeutát szeretne felvenni a stábjába.



A közeljövőre vonatkozó további terveiről szólva kifejtette, csütörtökön hathetes amerikai túrára indul, melynek során már csak nagy tornákon indul, és az év hátralévő részében 10-11 versenyen vesz részt a szezonzáró szingapúri WTA-vb előtt.



"Szeretnék egyesben a top 20-ba kerülni, ennek érdekében kevesebb párost játszom a továbbiakban" - tette hozzá.



A hétfői sajtóeseményen Babos Tímea bejelentette, hogy egy elárverezett ütőjének a bevételéből egy új ultrahangkészülék megvásárlásához segíti a soproni kórház gyermekosztályát. Apáti-Tóth Kata, a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy már több mint tíz éve segítik Babos Tímea pályafutását, és az elmúlt években több mint kétezer fiatal sportolót támogattak összesen 400 millió forintból.