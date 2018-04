Oroszországi labdarúgó-vb és amit a résztvevőkről tudni kell: F csoport

A F csoport programja:

Június 17. 17:00, Moszkva: Németország–Mexikó

Június 18. 14:00, Nyizsnyij Novgorod: Svédország–Dél-Korea

Június 23. 17:00, Rosztov: Dél-Korea–Mexikó

Június 23. 20:00, Szocsi: Németország–Svédország

Június 27. 16:00, Kazany: Dél-Korea–Németország

Június 27. 16:00, Jekatyerinburg: Mexikó–Svédország

Svédország

Blågult (Sárgakék)

Dél-Korea

Tigrisek

Mexikó

El Tri

Németország

Die Mannschaft (A csapat)

Die Nationalelf (A nemzeti tizenegy)

Die Adler (A sasok)

Janne Andersson (svéd) - kinevezés: 2016. júliusAndreas GranqvistA svéd válogatottnak összesen tizenegy alkalommal sikerült kijutnia világbajnokságra, ahol először 1934-ben szerepelt. Legjobb eredménye: egy második hely az 1958-as svédországi világbajnokságról és két harmadik hely (1950, 1994). Sem a 2010-es, sem a 2014-es vb-re nem jutottak ki.Európa-bajnokságon először 1992-ben vett részt, ekkor Svédország volt a torna házigazdája és az elődöntőig jutott. Mindmáig ez a legjobb eredménye. 2000-ben és 2008-ban a csoportkörben kiesett, a 2004-es kontinensviadalon pedig a negyeddöntőig jutott.Az 1948. évi nyári olimpiai játékokon aranyérmet szerzett, e mellett két bronzérmet is magáénak tudhat (1924, 1952).Sin Te Jong (dél-koreai) - kinevezés: 2017. júniusKi Szung JongÁzsia egyik legsikeresebb labdarúgó-válogatottja eddig kilenc alkalommal vett részt a labdarúgó-világbajnokságon, és két alkalommal hódította el az Ázsia-kupát.A 2002-es dél-koreai–japán közös rendezésű világbajnokságon első ázsiai csapatként az elődöntőbe jutottak, végül a negyedik helyen zártak.2006-ban és 2014-ben is a csoportkör végén búcsúztak, a kettő között viszont a nyolcaddöntőig jutottak.Juan Carlos Osorio (kolumbiai) - kinevezés: 2015. októberAndrés GuardadoA legeredményesebb észak-amerikai CONCACAF-tagország 4 alkalommal hódította el a CONCACAF-aranykupát, 3 alkalommal nyert a CONCACAF-bajnokságon, 3 alkalommal lett Észak-Amerika legjobbja a NAFC-bajnokságon, 1999-ben megnyerte a konföderációs kupát, illetve számos neves labdarúgótornán ért el további dobogós helyezéseket. Annak ellenére, hogy eddig 15 alkalommal vettek részt a labdarúgó-világbajnokságon, a legjobb négy közé még nem jutottak be. 2014-ben a negyeddöntőben búcsúztak.Joachim Löw (német) - kinevezés: 2006. júliusManuel NeuerA német az egyetlen olyan nemzet a világon, amely a férfi- és a női világbajnokságot is meg tudta nyerni.A Németország egyike a világ legsikeresebb válogatottjainak. Emellett a világ egyik legkiegyensúlyozottabb válogatottja is, a négy világ (1954, 1974, 1990, 2014) - és három kontinensbajnoki cím (1972, 1980, 1996) mellett négyszer voltak vb ezüstérmesek, háromszor Eb ezüstérmesek, valamint négy alkalommal szereztek bronzérmet a világbajnokságon, és háromszor az Európa-bajnokságon. A 2016-os Eb-n a negyeddöntőben búcsúztak.