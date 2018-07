Óriási étteremmé vált a sportcsarnok Győrben: nyáron is ezreket vonz a campus

Leni-Freyja WildGrube a németországi Kleinmachnowból érkezett az U18-as atlétikai Eb-re.

Egészen a tanévnyitóig egymást követig a nagyrendezvények. Különlegesség az is, hogy a Városi Egyetemi Csarnokot rendezték be óriási étteremnek a sportolók kedvéért.A tizenhat éves Leni-Freyja WildGrube a németországi Kleinmachnowból érkezett az U18-as atlétikai Eb-re. Az új, Muntifunkciós Épület második emeletén kapott szállást. Rúdugrásban indul, eddigi legjobb eredménye 4,2 méter. A kedves, mosolygós lány az SC Potsdam versenyzője. Érmet akar nyerni az Eb-n. Ha éppen nem sportol, barátaival szeret együtt lenni, focizni. A győri vendéglátással teljesen elégedett.

Lenivel együtt az atlétikai Eb ötven országának 1875 résztvevője, sportolók, edzők, csapatkísérők, bírók veszik igénybe a campuson nyújtott szolgáltatásokat, a szállást, az étkeztetést. Érdekesség, hogy a Városi Egyetemi Csarnokot alakították át átmenetileg hatalmas étteremmé. A környezetébe pedig hűtőkamionok, kiszolgáló létesítmények települtek"

– mondja Májer Eszter, az egyetemi kollégiumot is koordináló Egyetemi Szolgáltató Központ vezetője.Korábban Rutkovszky Ede, a Magyar Atlétikai Szövetség ügyvezető igazgatója, az Eb versenyigazgatója is úgy nyilatkozott, hogy a résztvevők közül mindenkinek leesett az álla a csodálkozástól, amikor látták, milyen körülmények között versenyezhetnek, lakhatnak a fiatalok.Az Európa-bajnoksággal párhuzamosan zajlik a Honismereti Akadémia a Széchenyi István Egyetemen. Résztvevői nemcsak szállást és étkezést kapnak, hanem az előadások, szekcióülések helyszíneit is a campus jól felszerelt termei biztosítják. Az Eb-előtt pedig az I. Görbicz&Iváncsik Nemzetközi Kézilabda Tábornak ad otthont a Széchenyi István Egyetem. Akkor a világklasszis kézilabdázó azt mondta, hogy kimagaslóan jó körülmények között lehettek az új kollégiumban a gyerekek. Ugyanilyen jó visszhanggal zárult június közepén az MLSZ nemzetközi utánpótlás tornája és a birkózó U14-es Eb is.

Alig ér véget az EB, már várjuk is a Magyar Államkincstár sportnapjának kilencszáz résztvevőjét. Ők is használják a kollégiumot és a sportlétesítményeinket. Azt követően nemzetközi start-up rendezvény kezdődik, majd pedig a Magyar Közút kispályás labdarúgó tornája félezer fővel. A közutasokat a bankárok váltják. Augusztus 20-a után lesz a nagyszabású banki sportnap, ezer résztvevővel. Ők is elfoglalják szinte az egész egyetemet. Nyár végén már újra a saját hallgatóink veszik igénybe a kollégiumot, augusztus 29-én kezdődik a gólyatábor, 1500-2000 diákot várunk. A tábor alatt megtörténik a beiratkozás és a kollégiumi beköltözés, szeptember 3-án pedig már tanévnyitó ünnepséget tartunk"

Az Eb idejére óriás étteremmé alakult át a Győr Városi Egyetemi Csarnok.

– sorolja az előttük álló heteket Májer Eszter, hozzátéve, hogy a nagyrendezvények mellett folyamatosak a kisebb edzőtáborok. Amióta a közelben megépült az új uszoda, az úszók körében is egyre népszerűbb a campus.A nyári sok-sok rendezvény csaknem tízezer résztvevője nemcsak jó hírét viszi az egyetemnek. Számottevő bevételi forrást is hoz, amit aztán visszaforgathatnak az infrastruktúra és az oktatás fejlesztésére.



Azért népszerű helyszín a campus, mert itt minden egy helyen van, a konferenciatermek, a sportlétesítmények, az éttermek. Karnyújtásnyi tőlünk a belváros, a csodálatos természeti környezet és a város Olimpiai Sport Parkja. Ráadásul egyedülálló Győrben, hogy mi egyszerre kétezer főnek tudunk ilyen kiváló infrastruktúra mellett szállást biztosítani. Talán ezért is van az, hogy már 2019-re is egyre több időpont telik be a naptárunkban"

– mondja az Egyetemi Szolgáltató Központ vezetője.