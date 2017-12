Női kosárlabda NB I - Sima győri és soproni győzelem

CMB Cargo-UNI Győr–MTK 92–53 (24–16, 24–15, 26–16, 18–6)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Boros, Fodor, Rácz.



UNI Győr: CZANK 9, FIELDS 17/6, Török Á. 6, KRIVACEVIC 13, GOREE 21. Cs.: Markó 2, Sztepanova 8, Laklóth 5/3, Simon Zs., Varga Zs. 6, Szabó P. 5/3. Edző: Völgyi Péter.



MTK: HORVÁTH B. 14/9, Jankó, Adamecz 4, Székely-Horváth Zs. 3/3, CVITKOVIC 12. Cs.: Szabó F. 9, Zólyomi, Koch 8/6, Pál, Szabó B. 1, Wéber 2, Szeitl. Edző: Nagy Dóra.



Hamar tíz pont fölé nőtt a különbség (22–11), a második szakaszban állandósult a 8–10 pontos differencia. A szakasz közepén egy vendégtripla után hat pont lett a különbség (32–26). Ennél közelebb azonban nem jutott az MTK. A félidő hajrájában megnyugtató előnnyel mehettek pihenőre a győriek (48–31). A második félidőben húsz pont fölé nőtt a különbség (55–34). A folytatásban sem változott a játék képe, a zárószakaszra gyakorlatilag végleg eldőlt a mérkőzés (74–47). Az utolsó tíz percben is az történt a pályán, amit elterveztünk. A kemény sorozat közepette jól jött a zöld-fehéreknek a könnyebb győzelem, ami teljes mértékben megérdemelt volt.



Völgyi Péter: – Végig komolyan vettük a mérkőzést, melyen folyamatosan őröltük fel ellenfelünket.



Sopron Basket–PINKK 82–68 (20–16, 24–21, 18–14, 20–17)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 400 néző. V.: Papp P., Balog Gy., Vida B.



Sopron: Turner 9/9, WENINGER 16/12, Crvendakic 10/6, MILOVANOVIC 12/6, LANGHORNE 10. Cs.: JOVANOVIC 11/3, Dubei 7/3, Salvadores 5/3, Határ 2, Fegyverneky, Bakó, Czukor. Edző: Roberto Íniguez.

PINKK: Ruják 8/6, Benke 9/3, Jakovina 4, Cheslek 10, Slaughter 19/3. Cs.: Gémes-Sarok 10/3, Sánta 4/3, Cukic 4, Kovalcsik. Edző: Jens Tillman.



Jól kezdett a Sopron, 12–0 után azonban megtört a lendülete, s a negyed végére négy pontra feljött a PINKK. A második szakaszban sem tudott felpörögni a Sopron, a szünetig is tartotta a lépést a vendéglátókkal a PINKK. A második félidőt a vendégek kezdték jobban, ezt követően azért összekapták magukat a hazaiak, akik fokozatosan növelve előnyüket a hajrában már 20 ponttal is vezettek, s végül biztosan nyertek.



Roberto Íniguez: – Fontos, hogy bőven tudtam időt adni fiataljainknak, és örülök annak, ahogy játszottak. A szívüket kitették, elégedett vagyok velük. Ez a legfontosabb számomra: hogy mindenki szívvel játsszon a csapatért, és ne azt nézze, mi szerepel a mezének a hátán. Viszont nem mindenkitől láttam ezt, és ebből levonom a következtetéseket.