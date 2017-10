Női kosárlabda - Hazai győzelemmel kezdett a Sopron

Hazai győzelemmel kezdett a Sopron

A Sopron Basket hazai pályán 72-55-re legyőzte a török Galatasaray csapatát szerdán a női kosárlabda Euroliga nyitófordulójában. Eredmény: 1. forduló, A csoport: Sopron Basket-Galatasaray (török) 72-55 (16-10, 13-8, 25-14, 18-23)

A magyar csapat legjobb dobói: Crvendakic 17, Turner 15, Jovanovic, Milovanovic 11-11 A 2017/2018-as szezonban Sopron Basket néven indult csapat a három éve Euroliga-győztes, tavaly pedig Európa Kupa-elődöntős Galatasaray ellen kezdett a nemzetközi porondon.A túloldalon több ismerős arc is akadt: az isztambuliak vezetőedzője Marina Maljkovic, aki 2015-ben aranyéremre vezette a szerb válogatottat az Európa-bajnokság budapesti döntőjében, tavaly harmadik lett a riói olimpián, idén pedig bronzérmet nyert klubcsapatával a török bajnokságában.

A gárda első számú légiósa a rivális Fenerbahcétól érkezett amerikai Quigley Allie, aki honosítottként szerepelt korábban a magyar nemzeti együttesben is. A Galata és a francia válogatott irányítója, Olivia Epoupa két ezüstéremnél tart az Eb-kről. A magyar bajnok - amely három forduló után százszázalékos az NB I-ben - magabiztosan kezdett, és két negyed után már 11 ponttal meglépett török riválisától.Miután a két csapat közötti különbség a harmadik negyed végére megduplázódott, Roberto Iniguez együttese a záró felvonásra nem hagyott sok izgalmat, és még a törökök 8-0-s rajtja is bőven belefért a játékrész elején. A soproniak jövő szerdán a lengyel Polkowicéhez látogatnak.

A neves török együttest, a Galatasaray csapatát fogadva megkezdi Euroliga-szereplését a Sopron Basket. Az új edző, Roberto Iniguez szerint nagy kihívás vár lányaira az európai kupaporond egyik meghatározó együttese ellen.„Mérkőzésről mérkőzésre gondolkodunk – kezdte a spanyol szakvezető. – Tudnunk kell, honnan indulunk, az előző kiírásban a csapat csoportja hetedik helyén végzett. A lányok jó hozzáállással, keményen dolgoznak. Erős hét áll előttünk, a Galatasaray elleni Euroliga-meccs után hét végén Győrben játszik bajnoki rangadót a gárda, de most csak a török csapat elleni mérkőzésre fókuszálunk. Ami a célokat illeti, minden meccsen megpróbáljuk a lehető legtöbbet kiadni magunkból, miközben a hétköznapok edzésmunkája alapján remélem, fejlődik a társaság. Aztán hogy ez mire lehet elég, azt előre nem tudni."Két játékos, Turner Yvonne és Crystal Langhorne nem túl régen – előbbi két, utóbbi egy hete – érkeztek Sopronba és kapcsolódtak be a felkészülésbe. Kérdés, ők milyen formában, állapotban vannak.„Turner fizikailag tökéletes állapotban van, ráadásul ő már játszott itt, neki nem új a közeg. Ami Langhorne-t illeti, ő még ismerkedik a társakkal, a játékrendszerrel, neki tehát kell még némi idő, amíg tökéletesen beilleszkedik, de természetesen rá, az ő játékára is számítunk."

Az eddig eltelt időszakról, a három megnyert bajnokiról így nyilatkozott a tréner: „Úgy vélem, jól indultunk, az eddig lejátszott meccseken azt kaptam, amit vártam, szervezett, koncentrált játékot nyújtott a csapat, s jól, profi hozzáállással dolgozik az edzéseken a társaság. Hogy ez mennyit ér, hogy hol tartunk, arra a szerdai meccs választ adhat."A Galatasaray az utóbbi időszak egyik meghatározó csapata Európában. Most sincs ez másként, több kiváló, éveken át az Euroligában kosarazó, rutinos játékossal rendelkeznek, ilyen a litván center, Petronyte, a montenegrói bedobó Dubljevics. Allie Quigley is tapasztalt, évek óta az Euroligában és az amerikai profi-ligában kiemelkedően teljesítő játékos. A Galatasarayt erősíti a rutinos török irányító, Isil Alben, s a villámgyors francia játékmestert, Epoupát is leigazolták.„Félelmetesen erős kezdőötöse van a Galatasaraynak, de szurkolóink segítségével megpróbáljuk legyőzni őket" – mondta végezetül Roberto Iniguez.A CMB Cargo-UNI Győr két magabiztos győzelmen van túl, a PINKK és a Vasas vendégeként nyert simán Völgyi Péter együttese, melynek igazán most kezdődik majd a szezon, hiszen amellett, hogy az Európa-kupában is helyt kell állniuk a Laklóth Annát és Horváth Krisztinát sérülés miatt még pár hétig nélkülöző zöld-fehéreknek, a hazai fronton is rangadók várnak az együttesre. Sorrendben a Sopron, a Szekszárd és a PEAC látogat majd az egyetemi csarnokba.Persze addig még meg kell vívni ma este egy nemzetközi kupameccset is a társaságnak. A Saint-Amand elleni elvárásokkal kapcsolatban Völgyi Péter vezetőedző így nyilatkozott: „Fizikálisan erős együttesről van szó, jó a rotációjuk, hiszen nyolc meghatározó játékos áll edzőkollégám rendelkezésére. A selejtezőt simán vették, két viszonylag könnyű meccsel búcsúztatták a holland Amsterdamot. Oda kell figyelnünk a távolról jól dobó emberekre, illetve kulcskérdés lesz, ki nyeri a lepattanócsatát. Mindent egybevetve azért verhetőnek érzem az ellenfelet, de ehhez végig koncentráltan kell kosárlabdáznunk."Az előttük álló sorozattal kapcsolatban annyit mondott a szakvezető: ezek a meccsek sok mindent meghatározhatnak a folytatásra.„Nyilván nem most dőlnek el a lényegi kérdések, de nagyon fontos, hogy ezeken a rangadókon eredményesek legyünk. Különösen hazai pályán nem nagyon szabad botlanunk. Bízom benne, a csapat sikerrel veszi a következő hetek akadályait" – fogalmazott Völgyi Péter.