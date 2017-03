Női kézilabda NB II - VKCSK és Vady Mosonszolnok győzelem

VKCSK–Tapolca 29–19 (17–10)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Herr, Szalayné.



VKCSK: PETRÓCZI – Kokas 5, dr. Csupor 7, Takács I. 1, Kárpáti 1, PUSZTAI 9, Vida N. 1. Cs.: Balogh Sz. (kapus), Csiszár, Dakos 1, Balogh K., Németh R. 1, Németh B. 2, Németh K. 1. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Csapatom magabiztos játékkal hozta a kötelezőt.



Vady-Mosonszolnok–Celldömölk 32–25 (19–12)

Mosonszolnok, NB II-es női mérkőzés, 200 néző V.: Horváth G., Horváth K.



Mosonszolnok: Kovács B. – Steiner 2, Lőrincz 7, Csiszár 2, Liszkai 4, Drobnitsch 7, Veisz 8. Cs.: Tóth A., Rozgonyi 1, Vadász, Horváth R. 1, Molnár, Hajtó, Tolnai. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – A sok kihagyott helyzet ellenére is magabiztosan nyertünk, s mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni.



Audi-ETO III–Szombathely II 22–25 (12–12)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Hantos, Rózsahegyi.



Audi-ETO III: DÁVIDA – TÓTH M. 9, Molnár P. 3, Kovács V. 1, Németh N. 1, Demeter 1, Szücsi 1. Cs.: FAZAKAS, Kiss L. (kapusok), Molnár Zs. 3, Tóth A. 1, Giczi 1, Polócz 1. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – A szoros mérkőzésen a végére minőségileg és mennyiségileg is elfogytunk.



Széchenyi ESE–Körmend 20–32 (11–13)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Horváth G., Horváth K.



SZESE: Sári – Nagy T., Fábián 7, Vigh, Németh Zs. 2, PATAKY 7, Simon. Cs.: Koncz, Menyhárt (kapusok), Árpási, Kertész, Nagy D. 2, Szabó M., Uzsák, Horváth R., KIRÁLY 2. Edző: Urbán Nikolett.



Urbán Nikolett: – A kézilabdát gólra játsszák, amiben többször is rövidzárlat volt nálunk, volt, amikor tízperces. Legfőképpen ennek és a sok hibának köszönhető ez a csúfos vereség.