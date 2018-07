Női kézilabda junior-vb - Világbajnok a magyar válogatott

Eredmény, döntő: Magyarország-Norvégia 28-22 (10-12)

gólszerzők: Háfra, Klujber 8-8, Lakatos 4, Fodor 3, Pásztor, Szabó K. 2-2, Faluvégi 1, illetve Reistad 7, Jacobsen 4, Gabrielsen, Ellertsen, Fossheim 2-2, Olsen, Hovland, Nestaker, Lund, Syverud 1-1

A magyar válogatott megnyerte a Debrecenben rendezett női kézilabda junior-világbajnokságot, miután a szombat esti döntőben 28-22-re legyőzte Norvégia csapatát a Főnix Csarnokban.A magyar juniorválogatott 2001 és 2003 után harmadszor játszott döntőt a korosztályos világbajnokságon, 17 és 15 évvel ezelőtt azonban kikapott Oroszországtól.Golovin Vlagyimir szövetségi edző csapata százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a debreceni tornát.A két együttes korábban már játszott egymással a tornán: a csoportkör utolsó fordulójában a házigazdák 35-27-re győztek, és a fináléban is lendületesen, eredményesen kezdtek (4-1).A folytatásban a norvégok a pontos átlövéseiknek és a magyar hibáknak köszönhetően fordítottak (5-6). Akadozott a hazaiak támadójátéka, több mint hat percig nem találtak be, hétméterest hibáztak és a kettős emberelőnnyel sem tudtak élni, ráadásul a túloldalon a hatékony védekezés mellett Henny Reistad remekül lőtt, Sofie Grönlund pedig bravúrosan védett.A magyarok az utolsó nyolc percben csak egy gólt dobtak, így a szünetben Norvégia vezetett két találattal.A magyar játékosokon kiütközött a felkészülés és a két hete zajló világbajnokság fáradtsága, védekezésben továbbra sem találták a norvégok ellenszerét, nagy lelkesedéssel mégis sikerült fordítaniuk (16-15).Golovin Vlagyimir szövetségi edző csapata sérülés miatt elveszítette irányítóját, Lakatos Ritát, ennek ellenére Háfra Noémi kiváló lövéseivel és Suba Sára védéseivel három góllal ellépett (21-18).A torna legeredményesebb magyar kézilabdázója, Klujber Katrin volt a vezéregyéniség a hajrában, együttese öt perccel a vége előtt már öttel vezetett, és a különbséget rendkívül fegyelmezett játékkal még növelni is tudta, így a telt házas Főnix Csarnok közönsége előtt világbajnoki címet ünnepelhetett.A magyar együttesnek a korosztályváltás miatt a szombati volt az utolsó közös mérkőzése.A torna álomcsapatába három magyar játékos került be: a legjobb balátlövő Háfra Noémi, a legjobb jobbszélső Faluvégi Dorottya, a legjobb beálló pedig Pásztor Noémi lett.Binó Boglárka, Faluvégi Dorottya, Fodor Csenge, Giricz Laura, Háfra Noémi, Hlogyik Petra, Hornyák Bernadett, Horváth Laura, Kácsor Gréta, Klujber Katrin, Kuti Bettina, Lakatos Rita, Márton Gréta, Pásztor Noémi, Pénzes Laura, Suba Sára, Szabó Kitti, Tóvizi Petra, szövetségi edző: Golovin Vlagyimir, edző: Pigniczki Krisztina a 3. helyért: Koreai Köztársaság-Oroszország 29-27 (10-13)