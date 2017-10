Női kézilabda BL - Nehezen, de nyert a Győri Audi ETO Franciaországban

A Győr gólszerzői: Groot 6, Amorim 5, Mörk 4, Broch, Görbicz, Oftedal 3-3, Althaus, Puhalák 1-1A hazaiaktól Allison Pineau, a vendégektől Tomori Zsuzsanna, Jana Knedlikova és Anne Mette Hansen hiányzott sérülés miatt. Nycke Groot és Yvette Broch vezérletével a meccs elején elléptek a győriek, akik rendkívül hatékonyan fejezték be gyors ellentámadásaikat (2-6). A Brest időkérése után megtorpant és támadásban pontatlanná vált a BL-címvédő, szűk tíz perc alatt elfogyott előnye (6-6), ezért Ambros Martín vezetőedzőnek is időt kellett kérnie. A magyar csapat több mint tíz percig nem szerzett gólt, a házigazdák 5-0-s sorozattal átvették a vezetést, ezt követően viszont ők nem találtak a hálóba szűk tíz percen keresztül. Ezt kihasználva a vendégek ismét megnyugtató különbséget alakítottak ki (7-12), de a játékuk továbbra is igencsak hullámzó volt.A Győr a második félidőben sem játszott kiegyensúlyozottan, illetve olyan jól, ahogy a múlt héten a dán Midtjylland ellen, vagy szerdán az NB I-ben az Érd vendégeként. Előbb kettős emberelőnyben sem szereztek gólt a vendégek, majd kettős hátrányba kerültek, így megint szorossá vált az állás (15-15). A hajrában Ambros Martín hat percen belül kétszer is időt kért, de játékosait ez sem lendítette át az újabb holtponton. A végéig nyílt volt a meccs, amelyet az ETO végül három góllal megnyert. A francia együttes legeredményesebb játékosa a román Melinda Geiger volt hat góllal. A Győr jövő szombaton az orosz Rosztov-Don otthonában folytatja BL-szereplését.

Korábban írtuk:

Görbicz Anitáék hosszú útra indulnak a hétvégén Franciaország egyik legnyugatibb csücskébe, vasárnapi ellenfelük a Brest Bretagne együttese lesz. A francia bajnokság élharcosai szabadkártyásként kerültek a BL főtáblára. Első Bajnokok Ligája csoportmeccsükön idegenben fej-fej melletti szoros csatában maradtak alul a Rostov-Don alakulata ellen, így bizonyára nagy erőkkel készülnek a címvédő győriek ellen. Játékoskeretük többségében franciákból áll, de vannak svéd, szerb, spanyol légiósaik is - olvasható a klub honlapján