Női kézi - Kórházba került több győri játékos, elmarad a Vasas elleni meccs

˝Egy, a Győri Audi ETO KC játékosainak nagy részét érintő fertőzés miatt Klubunk vezetősége felvette a kapcsolatot a Magyar Kézilabda Szövetséggel, mely úgy határozott, hogy későbbi időpontban rendezi meg a 2017. szeptember 9-én (szombaton) esedékes Vasas SC elleni mérkőzést.

Kép forrása: www.gyorietokc.hu

„Felvettük a Vasas SC-vel és a Magyar Kézilabda Szövetséggel a kapcsolatot, akik pozitív és segítőkész hozzáállását ezúton is köszönöm. Jelenleg is több játékosunk kórházi ellátásra szorul, nem kockáztathatjuk a továbbfertőzés veszélyét, valamint a játékosok egészségét, testi épségét. Fontos megjegyezni, hogy ellentétben több hírportálon megjelentekkel, valószínűleg vírusos fertőzés okozza a tüneteket, de ennek pontos megállapítására csak későbbiekben kerülhet sor – tájékoztatott Dr. Bartha Csaba elnök – A találkozót egy későbbi időpontban rendezik meg.Az előre megváltott jegyek és bérletek természetesen a mérkőzés újabb időpontjában is érvényesek. A szurkolókat minél hamarabb tájékoztatni fogjuk a találkozó új időpontjáról.Köszönjük Szurkolóink megértését, mihamarabbi jobbulást kívánunk játékosainknak!˝ -