NB III foci - Szárnyal új edzőjével a Csorna

Nagyszerűen hajrázik a zöld mezes Csorna. Fotó: Béres Márton

Lapunkban áprilisban írtunk arról, hogy az akkor sereghajtó pozícióban lévő Csorna csapatánál Horváth Dénes edző utódját keresik.„Mostantól már nem lehet hibázni, kell az új lendület" – nyilatkozta Családi János elnök.Nos, a váltás bejött, hiszen az új edzővel, Takács Gáborral – aki öt találkozó óta ül a kispadon – szinte szárnyal a kiesés elől menekülő együttes. Utolsó hat bajnokiján veretlen maradt a csapat (három győzelem és három döntetlen a mérleg), amely jelenleg három együttest is megelőzve nincs kiesőhelyen a tabellán.„Jó passzban vagyunk, de ahogy a játékosainknak is elmondtam, nem szabad hátradőlnünk. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg, most pedig elég meleg – árulta el Takács Gábor, a rábaközi együttes edzője. – A három hátralévő bajnoki közül papíron a most hétvégi, Videoton II elleni tűnik a legnehezebbnek, de szeretnénk ezen sem kikapni, s nyugodtabban várni az utolsó két fordulót. Nem lesz könnyű mérkőzés persze az utolsó kettő sem, a Gyirmót II és a Pénzügyőr sem fogja olcsón adni a bőrét. Örülök, hogy érkezésemmel sikerült új lendületet, impulzust hoznom. Ez és az a másfajta edzésmunka, amit hetente végzünk, remélhetőleg elég lesz a céljaink eléréséhez, a bentmaradáshoz" – tette hozzá a szakvezető, aki hasonló sikert és jó sorozatot egyszer már ért el a büki együttessel.