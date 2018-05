NB II foci - Kikapott az ETO az MTK-től - Fotók a Gyirmót-Szolnok meccsről + nyilatkozatok

Az élcsoport



1. MTK Budapest 82 pont - már bajnok

2. Kisvárda 68

2. Békéscsaba 59 pont



Az első két helyezett jut fel az élvonalba.

(0–1)Gyirmót, 530 néző. V.: Gaál.Gyirmót: Rusák – Achim, Villám (Farkas Z., szünetben), Szilvási (Nagy P., 76.) – Présinger – Lázár P. – Varga P., Kiss M., Paku (Laki, 87.) – Sandal, Horváth R. Vezetőedző: Szepessy László.Szolnok: Hrabina – Molnár R., Bonivárt, Kenderes, Ágoston – Farkas A., Földi – Pintér N. (Jasarevic, szünetben), Pantovics (Berdó, 74.), Tóth L. (Balogh M., 79.) – Olasz. Vezetőedző: Balogh Pál.Gsz.: Laki (88.), ill. Pintér N. (21.).21. p: Pintér N. 16 m-ről a kimozduló Rusák mellett a kapu jobb oldalába csavart. 0–1.88. p: Présinger lövése a kapu előterében üresen hagyott Laki elé pattant, aki 6 m-ről a kapu közepébe lőtt. 1–1.Bár a játék képe alapján igazságos a pontosztozkodás, a célokat tekintve az egy pontnak egyik csapat sem örülhetett.Szepessy László: – A helyzetek alapján gólokkal kellett volna nyernünk. Sajnálom, hogy a játékvezető partner volt a vendégek tördelő antifutballjához.Balogh Pál: – Jó csapat otthonában szereztünk egy pontot.(0–1)Sopron, 450 néző. V.: Takács J.SVSE: Kunsági – Czingráber (Koronczai, 78), Sifter, Hadházi (Holzmann, 59.), Bor – Tóth M. – Harangozó (Garda, 45.), Kővári, Gyürki, Kitl – Szabó V. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Szépe, Szpirulisz, Katona – Bartos (Kapacina, 69.) Bakos (Vágó, 45.), Lőrinczy, Zsirai – Kulcsár (Winkler, 78.), Eszlátyi. Vezetőedző: Várhidi Péter.Gsz.: Szabó V. (87.), ill. Bakos (31.), Eszlátyi (64., 71.), Vágó (80.).Kiállítva: Kitl (19.).19. p: Kitl egy rossz ütemű szerelés miatt kapott sárga lapot, s mivel ez volt a második, a játékvezető kiállította.31. p: Kulcsár balról belőtt szabadrúgása után Bakos 8 méterről a kapu közepébe fejelt. 0–1.64. p: Kulcsár jobbról ívelt a soproni kapu elé és a jókor érkező Eszlátyi 11 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 0–2.71. p: Egy kontratámadás végén Eszlátyi lépett ki és 10 méterről a bal alsó sarokba lőtt. 0–3.80. p: Winkler futott el a bal oldalon, majd a középen jókor érkező Vágó 12 méterről, a bal kapufa mellett a hálóba lőtt. 0–4.87. p: Szabó Viktor Györki indítása után játszotta tisztára magát és 11 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 1–4.Fordulatokban gazdag, feszültségtől sem mentes, igazi megyei rangadót játszott egymással a két csapat.Bekő Balázs: – Nehéz ezek után mit mondani. Ha a játékunkat nézzük, nem voltunk rosszabbak a Mosonmagyaróvárnál. A gyors kiállítás és az első két gól, amit pontrúgásból kaptunk, megalapozta ellenfelünk győzelmét.Várhidi Péter: – Fontos három pontot szereztünk, örülök, hogy hat forduló óta veretlenek vagyunk. Gratulálok a Sopronnak, mert szervezetten, jól focizott, Bekő Balázsnak szorítok, jól ismerem, volt játékosom, jó szakembernek tartom.(2–1)Új Hidegkuti-stadion, 500 néző. V.: Nagy N.MTK: Bese – Katona, Balogh, Gengeliczki, Deutsch – Vass P., Kanta (Bori, 86.), Borbély, Kulcsár (Hrepka, 70.) – Schäfer (Szuhodovszki, 80.), Lencse. Vezetőedző: Feczkó Tamás.ETO: Szatmári Z. – Kovács K., Vadász, Debreceni, Rokszin – Tajthy (Beliczky, 77.), Bagi, Szatmári L. (Hidi, 87.) – Szimcso, Erdélyi (Magasföldi, 61.), Zamostny. Vezetőedző: Szentes Lázár.Gsz.: Vass P. (10.), Lencse (45), Kanta (84., 11-esből), ill. Deutsch (7., öngól).7. p: Szimcso bal oldali beadása után a menteni igyekvőDeutsch 11 méterről a saját kapujába fejelt. 0–1.10. p: Katona gurított vissza a lendületből érkező Vass P. elé, aki aztán a jobb alsó sarokba helyezett. 1–1.45. p: Lencse miután két győri védőt is becsapott, 16 m-ről, nagy erővel a léc alá bombázott. 2–1.83. p: A kapujából kifutó Szatmári Szimcsót és Katonát is elsodorta a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt Kanta higgadtan értékesítette. 3–1.Jól kezdett az ETO és a hazai egyenlítés után is akadtak győri helyzetek.Feczkó Tamás: – Két játszani akaró csapat volt a pályán, ezért jó mérkőzésen sikerült győznünk. Szentes Lázár : – A helyzetek kialakításában egyenrangúak voltunk, a helyzetkihasználás viszont a bajnokcsapatnak sikerült jobban.