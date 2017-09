NB II foci - Egy edző nem tud gólt lőni Mosonmagyaróváron sem

– Nemrég Bauer Rudolf-díjat kapott, ami nyilván az egyesületben végzett tevékenységének és az új óvári sportcsarnok menedzselésének köszönhető. Büszke az elmúlt évekre?



– Azt gondolom, nem csak én, az egész egyesület büszke lehet a korábbi időszak eredményeire. Hét évvel ezelőtt egy csőd szélén álló klubot vettem át, tíz labdánk volt, a gyerekeink mindenféle mezekben futballoztak. A változásokhoz nyilván kellett a magyar kormány által életre hívott taós támogatási rendszer, mára mintegy négyszázan sportolhatnak megfelelő körülmények között a klubunkban. A centerpályán régen a hóval együtt a fű is elolvadt, a salakos edzőpálya inkább egy erdőre hasonlított. Kollégáim munkájának és az önkormányzatnak is köszönhetően a pálya mellett megújult a lelátónk, két új edzőpályánk lett, ötszáz négyzetméterrel bővült az öltöző, s felépült egy új sportcsarnok is.



– Ha már ezt említi, miért volt fontos önnek, hogy új sportcsarnok épüljön Mosonmagyaróváron?



– Korábban, amikor még nem voltam sportvezető, sokat olvastam, hallottam arról, milyen nagy szüksége lenne a városnak egy ilyen létesítményre. Mivel a gyerekeim sportoltak, sok szép csarnokban megfordultunk, s bizony irigykedtem, s azon járt az eszem, nekünk is jó lenne egy ilyen. Örülök, hogy ez a csarnok felépülhetett, s az egyesületünk részt vehetett egy nagy álom megvalósításában.



– Visszatérve a labdarúgásra, bár jól kezdte a szezont, nagyon megtorpant a csapatuk. Hat találkozó óta még gólt sem rúgott az együttes.



– Ez sajnos visszatérő gond. Az elmúlt tavasz is katasztrofálisra sikeredett, s most is hadilábon állunk a gólszerzéssel. Azt persze tudni kell, alacsonyabb költségvetésünk meghatározza a keretünket, s a sérülések

miatt kieső két-három játékosunk hiányát a csapat már nem bírja el. Nagy gond, hogy nemrég hosszú időre a csapatkapitányunk, Schmatovich Gábor is kidőlt, aki nem csupán remek játékos, de emberileg is meghatározó tagja a keretünknek.



– Várhidi Péter személyében rutinos szakember került a kispadra. Mit gondol, sikerül vele átlendülni a holtponton?



– A helyzeteket sajnos ő sem tudja belőni. A munkájával egyébként elégedett vagyok, s nagyon bízom benne, hamarosan sikerül összerázódnunk, s talán kicsivel több szerencsénk is lesz.



– Nyilván most nem lehet cél, de a jövőben elképzelhető, hogy még feljebb lépjen a most NB II-es együttes?



– Ez elképzelhetetlen. Ha reálisan nézzük, nekünk még az NB II is nagy falat. A már említett költségvetésünk tekintetében az utolsó vagy az utolsó előtti helyen állunk az osztályban. Vannak harmadosztályú csapatok, amelyek szinte ugyanennyi pénzből gazdálkodhatnak. Azt szoktam mondani, ha visszaáll a világ rendje, a nagyobb városok klubjai, mint például a Pécs vagy a Kecskemét mellett, nem lesz létjogosultságunk a másodosztályra.



– Hétvégén újabb erős ellenfél érkezik a Lajta partjára. Mit vár a Nyíregyháza ellen?



– Mivel papíron nem a mi csapatunk a mérkőzés esélyese, felszabadult, jó játékot várok. Bár nagyon erős a másodosztály, senki sem verhetetlen. Legutóbb például az MTK is simán kikapott.