NB II foci - Bekő Balázs Sopronban: motiválja, ha számítanak rá

Bekő Balázs szerint sokkal jobb a csapat Sopronban, mint az eredmények mutatják. Fotó: Magasi Dávid

Tele optimizmussal, nagy reményekkel várták Sopronba Bekő Balázst (46), az SVSE NB II-es labdarúgócsapatának új szakvezetőjét, aki rövid pihenő után, feltöltődve érkezett a hűség városába. A bemutatkozást követően azonnal munkához látott, de közben készségesen állt a Kisalföld rendelkezésére.kérdeztük Bekő Balázst.– A körülmények abszolút jók, a játékosok megnyilvánulásaiból és az öltözői hangulatból arra következtetek, hogy adott egy jó alap Sopronban.– Bizonyos fokig igen, nagy múltú együttesekben tud az ember tapasztalatokat gyűjteni és azt próbálja edzőként is kamatoztatni.

– Egyáltalán nem. Engem mindig a munka motivált és motivál most is. A feladat adott, meg kell oldani, nincs kilátástalan helyzet, abszolút realista vagyok.– Pedig csak egy edző vagyok, nem csodatévő. Ami engem még nagyon motivál, hogy van cél, bent kell tartanom a csapatot az NB II-ben. Az is nagyon jólesett, hogy azért szerződtettek, mert számítanak rám. Abszolút nem zavar, hogy hol áll a gárda, meggyőződésem, hogy sokkal jobb a keret, mint az eredmények mutatják. Ugyan még nem dolgoztunk együtt, a fiúkat jól ismerem, s most Sopron számomra a világ közepe.– Természetesen igazolni is szeretnénk, változásra lenne szükség, de ezt nagyban meghatározzák az anyagiak. Egy igazi erőcsatár, Szabó Viktor, aki Ceglédről érkezett, már velünk készül. Vele, azt gondolom, feltétlen gólerősebbek lehetünk.– Marad a korábbi összetételű „kis" csapat, mivel a saját területén mindenki jól végezte a munkáját.– Akárhol dolgoztam, mindenhol a legjobb volt. Emberközeli. Tudom, hogy Sopronban is nagyon szeretik a focit, így együtt tehetünk majd sokat ezért a klubért.