Megyei foci - Sopron a hétvége fókuszában

A piros SC Sopron szombaton rangadón fogadja a Csornát. Fotó: M. D.

Összecsap egymással a két eddig pont nélküli együttes, a SFAC és a Fertőszentmiklós. A soproniak és utóbbiak is elveszítették a bajnokságban mind a tíz találkozójukat, s míg előbbiek azért kétszer a kapuba találtak, a fertőszentmiklósiak még gólt sem lőttek ebben a szezonban. Ráadásul a kapott találataik száma kettővel már meghaladja a százat. A papírforma szerint a hazai csapat tűnik kicsivel esélyesebbnek, de nem tudni, hogy melyik marad pont nélkül a kilencven perc után.Érdekesség, hogy az alacsonyabb osztályokban is akad pont nélküli csapat. A megyei II. osztály Mosonmagyaróvári csoportjában a Levél kapott ki az eddigi összes őszi találkozóján. A megyei III. osztályban a Győri Cápák, a Bezi, a Magyarkeresztúr és a Sarród nem szerzett még egyetlen pontot sem ősszel.Visszatérve a megyei első osztályra: a hétvégi forduló rangadója is Sopronhoz kötődik, hiszen a tabellán harmadik SC Sopron a nemrég még NB III-as, s a táblázaton második helyen álló Csornát fogadja a Káposztás utcában. A Lipót mellett egyébként ez a két csapat, amely esélyes lehet a feljutásra.A soproniak ősszel eddig csupán egyszer hibáztak – a nyitófordulóban öt góllal kaptak ki az NB III-ba minden bizonnyal visszakívánkozó, jelenleg negyedik Gyirmót II-től –, ám ezt követően mind a kilenc találkozójukat megnyerték.Kilencszer nyert a Csorna is, igaz, a rábaköziek nem is játszottak több mérkőzést, vagyis a szezonban eddig hibátlan a zöld-fehér alakulat.Bár sok van még hátra a bajnokságból, azért sok minden múlhat a hétvégi rangadón. Legfőképp az, ki lehet a bajnoki címre pályázó lipótiak legnagyobb riválisa. A Csorna nyilván gyorsan vissza szeretne jutni az NB III-ba, ám úgy hallani, komoly célokat szövögetnek Sopronban is, ahová a hírek szerint télen több új labdarúgó érkezhet.