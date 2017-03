Megyei foci - Öt gólos meccs: kikapott Rajkán a Kapuvár, edzői nyilatkozatok +eredmények - fotók

A bajnokság állása:

1. Nyúl 36 pont

2. Lipót 34

3. Ménfőcsanak 31

4. Bácsa 29

5. Gönyű 22

6. Jánossomorja 21

7. Rajka 19

8. Kapuvár 18

9. Öttevény 17

10. Hédervár 16

11. Győrszentiván 16

12. Fertőszentmiklós 13

13. Hegyeshalom 10

14. Beled 8

A bajnokság állása:

1. Koroncó 49 pont

2. Győrújbarát 40

3. Pannonhalma 38

4. Nagyszentjános 35

5. Abda 32

6. Kunsziget 31

7. Dunaszeg 29

8. Győrújfalu 28

9. Bőny 25

10. Győrzámoly 24

11. Enese 18

12. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 18

13. Kajárpéc 16

14. Kóny 15

15. Börcs 13

16. Tét 9

A bajnokság állása:

1. Dunakiliti 46 pont

2. Mosonszolnok 42

3. Bezenye 40

4. Lébény 35

5. Bősárkány 34

6. Mosonszentmiklós 31

7. Püski 26

8. Kimle 24

9. Máriakálnok 22

10. MITE 22

11. Győrsövényház 21

12. Darnózseli 20

13. Ásványráró 14

14. Károlyháza 14

15. Halászi 10

16. Levél 4

A bajnokság állása:

1. SFAC 1900 SE 46 pont

2. Rábaszentandrás 39

3. Vitnyéd 35

4. Hegykő 30

5. Répcementi 28

6. Nagycenk 27

7. Szany 27

8. Lövő 24

9. Petőháza 23

10. Fertőd 22

11. Iván 20

12. Rábapordány 18

13. Fertőendréd 14

14. Veszkény 4

15. Babót 3

A bajnokság állása:

1. Bakonyszentkirály 51 pont

2. Pér 47

3. Ikrény 43

4. Töltéstava 42

5. Bajcs 36

6. Pázmándfalu 35

7. Mezőörs 27

8. Vámosszabadi 22

9. Écs 21

10. Győrság 21

11. Veszprémvarsány 19

12. Győri Cápák 19

13. Mindszentpuszta 13

14. Győrladamér 11

15. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta II. 6

16. Bakonyszentlászló 5

A bajnokság állása:

1. Rábapatona 49 pont

2. Csikvánd 42

3. Felpéc 41

4. Gyömöre 39

5. Mecsér 36

6. Dunaszentpál 36

7. Tényő 30

8. Sokorópátka 23

10. Rábacsécsény 20

11. MITE II. 19

12. Rábaszentmihály 16

13. Gyarmat 12

14. Újrónafő 11

15. Bezi 9

15. Bodonhely 9

A bajnokság állása:

1. Farád 50 pont

2. Osli 40

3. Rábatamási 33

4. Jobaháza 33

5. Bogyoszló 32

6. Himod 31

7. Egyed 29

8. Markotabödöge 28

9. Szil 28

10. Mihályi 23

11. Szárföld 22

12. Bágyogszovát 18

13. Vág 17

14. Rábakecöl 17

15. Barbacs 10

16. Magyarkeresztúr 4

A bajnokság állása:

1. Kópháza 35 pont

2. Fertőrákos 28

3. Sopronkövesd 27

4. Ágfalva 26

5. Pereszteg 23

6. Nagylózs 18

7. Sopronhorpács 18

8. Egyházasfalu 18

9. Csapod 11

10. Répcevis 4

A bajnokság állása:

1. Balf 41 pont

2. Kisfalud 36

3. Und 35

4. Agyagosszergény 28

5. Harka 25

6. Sarród 15

7. Fertőd II. 15

8. SFAC 1900 II. 10 (4 pont levonva)

9. Zsira 2 (1 pont levonva)

10. Újkér 0 (3 pont levonva)

Fertőszentmiklós–Öttevény 2-2Beled–Lipót 0-3Rajka–Kapuvár 3-2Hegyeshalom–Bácsa 0-1Hédervár–Nyúl 1-4Győrszentiván–Gönyű 1-1Ménfőcsanak–Jánossomorja 4-0(2–1)Rajka, 150 néző. V.: Zám.Rajka: Gaszner – Hirtl, Camaj, Dubny (Petrusek) (Banyár), Zubán, Willmann, Szalai Zs., Baják, Derdák, Lences, Takács R. (Kiss B.). Edző: Rastislav Kunst.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy., Rosta (Magyar), Ősze (Kiss Á.), Horváth R., Varga T., Balassa, Orbán A., Péter D. (Molnár Z.), Kecskés. Edző: Horváth Csaba.Gsz.: Takács R., Hirtl, Willmann, ill. Horváth R. (2).Kiállítva: Willmann.Kiváló futballidőben, de kevés néző előtt kezdődött a mérkőzés.10. p: Dubny lövése megpattant a kapuson és az érkező Takács R. közelről a hálóba lőtt. 1–0.25. p: Willmann beadása után Hirtl szép mozdulattal fejelt a kapuba. 2–0.42. p: A Rosta buktatásáért megítélt 11-est Horváth R. a bal alsó sarokba helyezte. 2–1.72. p: Szép támadást vezetett a hazai csapat. Zubán keresztlabdáját Camaj a kapusba lőtte, a kipattanóból azonban Willmann eredményes volt. 3–1.78. p: A rajkai hátvédek rossz felszabadítását követően a beívelt labdát Horváth R. közelről fejelte a kapuba. 3–2.Összességében két támadó szellemű csapat mérkőzésén a több helyzetet kidolgozó rajkai együttes megérdemelten nyerte meg az egyébként kemény találkozót.Jók: Hirtl, Camaj, Baják, ill. Horváth R., Kecskés, Balassa.Rastislav Kunst: – Megérdemelten szereztünk három pontot. Az első félidőben jobban játszottunk az ellenfelünknél és végül sikerült megtartanunk az előnyünket.Horváth Csaba: – Adtunk egy félidőnyi előnyt a Rajkának, ami megbosszulta magát. A második játékrészt mi irányítottuk, de sajnos nem tudtunk egyenlíteni.Kiss Vince(0–3)Beled, 150 néző. V.: Fuhrmann J.Beled: Kolozsvári – Könczöl, Varga D., Torma J., Póczik, Nagy Á. (Farkas D.), Németh P., Gábor Sz., Szemes (Giczi), Fekete D., Bárdosi (Kiss D.). Edző: Szalka Péter.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M., Virág, Szücs G. (Madarász), Bella, Zimonyi, Bieder T. (Endrődy I.), Bieder G. (Csete), Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Gsz.: Zimonyi (2), Vojnisek.Kiállítva: Fekete D.Az első félidőben mutatott teljesítménye alapján megérdemelten győzött a Lipót. A második játékrész már sokkal kiegyenlítettebb játékot hozott.Jók: senki, ill. Molnár M., Zimonyi, Bieder T., Vojnisek, Régely.Szalka Péter: – Teljesen megérdemelt a vendégek győzelme. Az elmúlt hetek alapján azt hittem, hogy a csapat jó irányba megy, de a mai mérkőzésen rájöttem, hogy sokat kell még dolgozni.Horváth Dénes: – Nehéz talajon megérdemelt győzelem, amit az első félidei jobb játékunkkal értünk el.(1–2)Hédervár, 300 néző. V.: Krasznai.Hédervár: Cséfalvai – Tóth N., Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Nagy Cs., Fekete M., Szabados T. (Antalkovics), Ihász (Markotics), Katona (Angyal), Skultéti. Edző: Tiba Zoltán.Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga II P. (Véghelyi), Rigó (Kállai), Varga Zs., Lajtos (Weiszdorn), Töltősi, Vörös Torma, Visy. Edző: Varga Péter.Gsz.: Jász, ill. Rigó (2), Weiszdorn, Lajtos.Sok volt a sérült játékos a hazai csapatban, őket nem tudták kellőképpen pótolni, így a bajnokesélyes csapat ellen hazai pályán szenvedett vereséget a Hédervár.Jók: Molnár Á., Kovács K., Jász, ill. Rigó, Lajtos, Szabó A.Tiba Zoltán: – Védekezési hibáinkat könyörtelenül kihasználta az ellenfelünk. Gratulálok a bajnokesélyes csapatnak.Varga Péter: – Négy remekbe szabott gólunk mellett a játékunk is megfelelő volt, így egy jól felkészített hazai csapattal szemben tudtunk ma győzelmet aratni.(0–0)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Dombi.Hegyeshalom: Czuppon – Horváth Á., Dankó, Máté G., Skoda, Hafner, Szabados (Csányi), Baranyai, Hegedűs (Újvári), Farkas K., Németh B. Edző: Menyhárt Dénes.Bácsa: Ács – Katona, Nyíregyházky, Kun, Kurucz, Kulcsár, Korsós Gy., Schofhauser E. (Schofhauser A.), Bögöly (Katona V.), Sipos M. (Simigla), Kalmár. Edző: Rozmán László.Gsz.: Nyíregyházky.Az eseménytelen első félidő után a második játékrészben több veszélyes támadást is vezetett a bácsai csapat, amely három kapufáig és egy szabálytalan gólig jutott. A 85. percben viszont egy szabadrúgást követően a beívelt labdát Nyíregyházky Norman fejelte a kapuba, így a vendégek szerezték meg a három pontot.Jók: Horváth Á., Máté G., Farkas K., Németh B., ill. Nyíregyházky, Kurucz, Kulcsár.Menyhárt Dénes: – Gyenge színvonalú, bár küzdelmes mérkőzésen a vendégcsapat többet tett a győzelemért, így nem érdemtelenül vitte el a három pontot.Rozmán László: – A második félidőben nagyon sokat tettünk a győzelemért, amit úgy érzem, hogy megérdemeltünk.(1–1)Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Nyerges.Fertőszentmiklós: Kovacsics – Kádár, Ambrus Cs., Bellovics (Ratatics), Gergácz, Keresztes, Mészáros M. (Ambrus A.), Kungl, Orbán B., Galambos, Árki (Kovács Galavics M.). Technikai vezető: Sipőcz László.Öttevény: Bári – Horváth B., Nagy G., Kovács P., Fuhrmann, Nagy L. (Vígh), Puter M., Fenesi (Bognár J.), Wágenhoffer, Puter G., Tóth B. (Nagy R.). Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Galambos, Ambrus A., ill. Kovács P., Vígh.Küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat közelebb állt a győzelemhez.Jók: Kádár, Ambrus Cs., Bellovics, Kungl, ill. Kovács P., Fuhrmann, Wágenhoffer.Sipőcz László: – Ragyogó mérkőzésen, nem kevés hátszéllel szerzett pontot a vendégcsapat.Germán Ferenc: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény született.(1–1)Győrszentiván, 150 néző. V.: Bálintfi I.Győrszentiván: Kasza – Halász (Orbán A.), Bieder A., Stefanits, Hanicz, Leal (Lenhardt, Sütöri), Takács P., Vadász, Szalai Sz., Rubics, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Gönyű: Szigony – Végh, Máté Sz., Bognár Á., Böcz B., Sovány, Kiss Z., Papp T., Lanzendorfen (Tóth R.,) (Kertész), Czeitler, Sárközi. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Szalai Sz., ill. Böcz B.A hazai csapat büntetőből szerezte meg a vezetést, a a vendégek egy szöglet utáni bombagóllal egyenlítettek. A hajrában egymást érték a győrszentiváni helyzetek, de a várt győzelem végül elmaradt.Jók: Keszthelyi, Hanicz, Szalai Sz., ill. Szigony, Kiss Z., Papp T.Zsédely Attila: – A két csapat kioltotta egymás játékát, egyik sem tudott a másik fölé kerekedni, így reális döntetlen született.Kertész Balázs: – A játékunk elmaradt a saját magunk által támasztott követelményektől, ezért csak döntetlenre futotta.(1–0)Győr-Ménfőcsanak, 300 néző. V.: Csirke R.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Ilkovics, Szalai Á. (Balogh L.), Visy, Szekeres (Takács T.) (Pintér M.), Horváth R., Orbán G., Püspök, Farkas B., Ködmön. Edző: Mayer János.Jánossomorja: Tüske – György J., Fettik, Tóth K. (Lőrincz), Kiss A., Menyhárt, Soós, Maidics, Cseri (Horváth R.), Gaál, Bánfalvi (Dudás). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Horváth R., Szalai Á., Püspök, Ködmön.A hazai csapat végig fölényben játszott, sorra alakította ki a helyzeteit és végül ilyen különbséggel is megérdemelten győzött.Jók: mindenki, ill. Tüske, Fettik, Soós.Mayer János: – Nagyon tiszteltük az ellenfelünket, ami az eredményen is meglátszott.Varga Róbert: – A sokkal gyorsabban és pontosabban játszó csapat megérdemelten győzött.Dunaszeg–Börcs 8-2Nagyszentjános–Győrzámoly 0-1Enese–Győrújbarát 0-1Koroncó–Kóny 9-0Pannonhalma–Kunsziget 3-0Abda–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 7-0Tét–Bőny 8-1Győrújfalu–Kajárpéc 1-0MITE–Levél 6-1Bezenye–Mosonszentmiklós 3-2,Püski–Halászi 0-0,Dunakiliti–Károlyháza 5-1,Kimle–Ásványráró 8-3,Győrsövényház–Mosonszolnok 2-6,Lébény–Bősárkány 3-2,Darnózseli–Máriakálnok 1-3.Soproni FAC 1900–Rábapordány 4-3Iván–Lövő 3-1Petőháza–Vitnyéd 1-2,Veszkény–Fertőd 1-3,Fertőendréd–Hegykő 0-1,Répcementi SE–Nagycenk 2-3,Babót–Rábaszentandrás 0-5.Veszprémvarsány–Bajcs 1-2Mindszentpuszta–Bakonyszentlászló 5-3,Győrladamér–Mezőörs 2-3,Pázmándfalu–Töltéstava ,Vámosszabadi–Pér 1-2,Győri Cápák–Győrság 2-2,Écs–Bakonyszentkirály 1-7,Győrasszonyfa II–Ikrény 1-7.MITE II–Mecsér 0-1,Gyömöre–Felpéc 2-3,Csikvánd–Bezi 8-2,Rábacsécsény–Tényő 2-7,Rábapatona–Rábaszentmihály 5-1,Dunaszentpál–Sokorópátka 4-1,Gyarmat–Bodonhely 6-0,Újrónafő–Győrszemere 3-2.Magyarkeresztúr–Markotabödöge 0-4.Rábatamási–Bogyoszló 3-0,Jobaháza–Bágyogszovát 4-3,Vág–Farád 0-6,Szárföld–Mihályi 6-2,Himod–Szil 1-2,Barbacs–Osli 1-6,Egyed–Rábakecöl 2-1.Nagylózs–Egyházasfalu 1-2,Sopronkövesd–Csapod 3-5,Ágfalva–Kópháza 0-4,Pereszteg–Répcevis 2-1,Sopronhorpács–Fertőrákos 0-2.Balf–Und 3-2,Harka–Sarród 6-1,Kisfalud–Soproni FAC 1900 II 5-1,Zsira–Fertőd II 3-4.