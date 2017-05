Megyei foci - mi várható a megyei I. osztály utolsó fordulójában?

A beledieken kívül elvileg más csapat nem fog kiesni a megyei I. osztályból, mivel jelenleg 14 csapatos a mezőny, és a megyei I. osztályú bajnokságokat alapesetben 16 csapattal rendezik (a 2016/17-es idényben viszont nem sikerült feltölteni a létszámot Győr-Moson-Sopron megyében, ezért indult két csapattal kevesebb). A megyei II. osztályú bajnokságok győztesi jogot szereznek arra, hogy induljanak a megyei I. osztályban. Ezekkel a csoportokkal később foglalkozunk részletesen.

A bajnokság állása

Csapat M Gy D V Lg Kg Gólk. Pont 1. Nyúl 25 19 5 1 70 14 56 62 2. Ménfőcsanak 25 18 5 2 56 14 42 59 3. Lipót 25 17 5 3 67 14 53 56 4. Bácsa 25 13 4 8 45 35 10 43 5. Gönyű 24 12 6 6 41 38 3 42 6. Jánossomorja 25 9 4 12 33 64 -31 31 7. Öttevény 24 8 7 9 32 45 -13 31 8. Hédervár 25 8 6 11 38 38 0 30 9. Győrszentiván 25 7 7 11 44 56 -12 28 10. Rajka 25 6 8 11 27 38 -11 26 11. Kapuvár 25 6 6 13 45 58 -13 24 12. Fertőszentmiklós 25 5 7 13 35 43 -8 22 13. Hegyeshalom 25 6 1 18 31 66 -35 19 14. Beled 25 2 5 18 25 66 -41 11

Az utolsó fordulót június 3-án, szombaton és 4-én, vasárnap rendezik. Tét nélküli meccs egy sem lesz, minden csapat a győzelemért lép pályára, mert egy vereség vagy döntetlen akár a jelenlegi helyezésbe kerülhet. Egy győzelemmel viszont a legtöbb csapat előbbre léphet egy helyet. A nyúliakon kívül talán csak a belediek örülnének a döntetlennek is.A bajnokság nyertese osztályozót játszhat az NB III-ba jutásért. Erre a posztra a legesélyesebb a Nyúl, 62 ponttal állnak a tabella élén +56-os gólkülönbséggel. Az utolsó fordulóban épp a második helyen álló Ménfőcsanak lesz az ellenfele a nyúliaknak. A csanakiak 59 pontosak, a gólkülönbségük +42. A nyúliak abban az esetben bukhatják el a bajnoki címet, ha a Ménfőcsanak vasárnap legalább 8 góllal nyeri a meccset (hétgólos különbségű győzelem akkor lehet elég, ha legalább 14 gólt rúgnak a csanakiak, de ez nem túl valószínű: eddig 25 meccsen kaptak összesen ennyit a nyúliak). Ha a Nyúl nyer, vagy döntetlent játszik, vagy a nyolcnál kevesebb góllal kap ki, akkor bajnoknak tekintheti magát.A Lipót áll jelenleg a harmadik helyen 56 ponttal; ha legyőzik az ötödik helyen álló Gönyűt, a Ménfőcsanak pedig kikap, akkor a lipótiaké az ezüstérem.Van egy elmaradt mérkőzés is, amit szerdán pótolnak: az Öttevény a Gönyűt fogadja. Egy idegenbeli sikerrel a gönyűiek megelőznék a Bácsát. A hétvégén azonban a Bácsának könnyebb dolga lesz, a már biztosan utolsó Beled fogadja őket. A belediek 11 ponttal a 14. helyen fejezik be a bajnokságot, ami egyben kiesést is jelent alapesetben. A Beled két meccset nyert eddig csupán a bajnokságban, mindkettőt hazai pályán.A 42 pontos gönyűiek után egy nagy szakadás jön a tabellán.A 6-9. helyen komoly átrendeződést hozhat még az utolsó forduló. A tabella 6. és 7. helyén két 31 pontos csapat áll, a Jánossomorja és az Öttevény (előbbi több győzelmének köszönhetően áll kedvezőbb helyen, ám az Öttevény az elmaradt meccsén még szerezhet pontot vagy pontokat szerdán a Gönyű ellen). A Jánossomorja szombaton a 12. helyen álló Fertőszentmiklóssal, az Öttevény pedig vasárnap a 9. helyezett Győrszentivánnal játszik.A 8. helyen a Hédervár áll 30 ponttal, ők a 10. helyezett Rajka vendégeként lépnek pályára vasárnap. A Hédervár szerencsés esetben a 6. helyre is feljöhet; számukra a legrosszabb forgatókönyv az, ha kikapnak, a szentivániak pedig nyerni tudnak, ebben az esetben ugyanis a héderváriak a 9. helyre csúsznak vissza. A Rajka is előre léphet egy helyet, ha nyerni tud (és az előttük álló Győrszentiván kikap). Ám ha a rajkaiak vereséget szenvednek, a Kapuvár egy Hegyeshalom elleni győzelemmel megelőzheti őket.A fertőszentmiklósiak ugyancsak egy helyet léphetnek előre szerencsés esetben - és ennek csak az egyik fele, hogy meg kellene verniük a Jánossomorját, emellett a Kapuvárnak is ki kell kapnia a 13. helyen álló Hegyeshalomtól. Ha a Fertőszentmiklós viszont vereséget szenved, a Hegyeshalom pedig győzni tud, akkor a két csapat helyet cserél.május 31., szerda 17:30Öttevény - Gönyűjúnius 3., szombat 17 óra:Hegyeshalom - Kapuvár (őszi eredmény: Kapuvár - Hegyeshalom 6-0)Fertőszentmiklós - Jánossomorja (ősszel: Jánossomorja - Fertőszentmiklós 1-0)június 4., vasárnap 17 óra:Ménfőcsanak - Nyúl (ősszel: Nyúl - Ménfőcsanak 1-1)Beled - Bácsa (ősszel: Bácsa - Beled 3-2)Lipót - Gönyű (ősszel: Gönyű - Lipót 1-1)Győrszentiván - Öttevény (ősszel: Öttevény - Győrszentiván 1-3)Rajka - Hédervár (ősszel: Hédervár - Rajka 4-0)