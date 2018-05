Megyei foci - Leendő sógora életét mentette meg az edző Ikrényben

Herendi Ákos

Ájultan esett össze a veszprémvarsányi csapat kapusa, Herendi Ákos egy ütközés után a hétvégi ikrényi bajnokin. Edzője és a pályán lévő játékosok mentették meg az életét.Ijesztő jelenettel kezdődött az NB I 29. fordulójának rangadója a Videoton és a Ferencváros között – a harmadik percben egy vendégbeadás után a Videoton-kapus Kovácsik Ádám a labdával együtt a vendégek védőjét, Julian Kochot is eltalálta, össze is fejeltek. A német az ütközéstől elájult, több perc ápolás után, nyakmerevítőben, hordágyon vitték le.Azóta kiderült: Julian Koch agyrázkódást és arckoponyatörést szenvedett. Tegnapig megfigyelés alatt tartották a székesfehérvári kórházban. Hétfőn szállították egy fővárosi intézménybe; az elkészült CT-felvételek megtekintése és további vizsgálatok alapján döntik el, szükség lesz-e műtétre.A szemtanúk szerint rémisztő volt a szombati Ikrény–Veszprémvarsány megyei III. osztályú bajnoki egyik jelenete is, amikor a vendégek kapusa, Herendi Ákos eszméletlenül zuhant a földre, majd „lenyelte a nyelvét". A baleset egyébként annyira megviselte és sokkolta a pályán lévőket, hogy nem is tudták folytatni a játékot, így a játékvezető félbeszakította a találkozót.

Az első félidő vége felé történt a baleset, egy védőnk és egy hazai csatár ütközött össze, amikor a labdáért küzdöttek, s a kapusunk átesett rajtuk és háttal a játéktérre zuhant"

– idézte fel az eseményeket Horváth Roland, a veszprémvarsányiak játékos-edzője.– Ákos azonnal elájult, s úgy láttuk, nem kap levegőt. Tűzoltóként dolgozom, ahol szerencsére kaptam képzést, így tudtam, mit kell tennem. Azonnal az oldalára fordítottuk és a csapattársakkal megpróbáltuk szabaddá tenni a légútjait. Nagyjából két percig volt eszméletlen, ezután tért magához. Gyorsan megjöttek a mentők, akik aztán a győri kórházba vitték" – tette hozzá a tréner, aki egyébként leendő sógorát mentette meg, hiszen a kapus húgának udvarol.Megkerestük Herendi Ákost is, akit csupán másnap engedtek ki a kórházból. A harminc- esztendős hálóőr a balesettel kapcsolatban szinte semmire sem emlékszik, súlyos agyrázkódás lett a zuhanás következménye, de szerencsére már otthonában gyógyul.

Örülök, hogy épp olyanok voltak körülöttem, akik tudták, mit kell ilyenkor tenni. Hálás vagyok Rolandnak és nekik, hogy segítettek"

– árulta el Ákos, aki néhány hét múlva térhet vissza a futballpályára.