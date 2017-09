Megyei foci - Futball-lázban ég egész Öttevény, a faluba jön az Újpest

Kíváncsiak az Újpestre Öttevényen

Nem mindennapi találkozót rendeznek szerdán Öttevényen, a megyei első osztályban szereplő csapat az NB I-es Újpestet fogadja a Magyar Kupában.A településen egyre nagyobb a futball-láz. A helyi együttes trénere, Germán Ferenc már nem először készülhet élvonalbeli csapat ellen.„Tudom, a játékosok, szurkolók számára hatalmas élmény lesz egy első osztályú csapatot fogadni, mégis, talán jobb lett volna ebben a körben egy NB III-as ellenfelet kapni. Akkor talán lett volna esélyünk továbbjutni, így ez egyenlő lenne a csodával – szögezte le az egykor élvonalban is szereplő korábbi futballista. – Amúgy játékos-edzőként már volt alkalmam NB I-es csapat ellen meccselni, Győrszemerén szintén a kupában a Pápa és a Haladás ellen is játszottunk, utóbbit sikerült is megszorongatnunk, csupán kettő-egyre kaptunk ki. Nyilván az Újpest szeretne továbbjutni a sorozatban, s nem is kérdés, mekkora erre az esélye, de szeretném, ha kicsit megnehezítenénk a dolgát. Abban biztos vagyok, a játékosainkat nem nagyon kell feltüzelni, nagyon elszántan várják a találkozót" – tette hozzá a tréner.

Öttevényen mintegy ezer szurkolót várnak a szerdai összecsapásra.„A kupamérkőzésre elővételben Öttevényen a Fő utcai Juli ABC-ben egységesen ezer forintért lehet jegyet venni. Felvettük a kapcsolatot az Újpesttel, Budapestről három-négyszáz szurkoló érkezése várható, nagyjából összesen ezer nézőt várunk a találkozóra – árulta el Bári Péter technikai vezető. – Rengetegen hívnak, keresnek a belépő miatt engem is, emiatt egy egész tömböt hordok magammal napközben is" – tette hozzá a sportvezető.Öttevényen is nagyon sok eső esett a hétvégén – a Nyúl elleni bajnoki el is maradt –, a szerdai kupamérkőzés, ha addig nem lesz sok csapadék, azonban nincs veszélyben. A pálya biztonsági bejárása már megtörtént, a kupameccsre pedig megújulnak a kispadok.„Hatalmas öröm az egyesületnek és külön számomra, hogy egy ilyen nagy múltú klubot, mint az Újpest fogadhatunk – meséli Gőgh Péter szakosztályvezető. – Mindkét fiam, Péter és Norbert, akik egyébként korábban Öttevényen is futballoztak, megrögzött Újpest-rajongó. A hab a tortán, hogy a kezdőrúgást a tervek szerint unokám, Laura végezheti el. Én titkon abban bízom, helytáll a csapatunk, s tisztességes eredményt érünk el a lilák ellen" – tette hozzá Gőgh Péter.Ebben reménykedik az öttevényiek egyik játékosa, Peczár Csaba is.„Már csak azért is nagyon várjuk a szerdai mérkőzést, mivel elmaradt a hétvégi bajnokink. Persze tisztában vagyunk vele, ez egy egészen más összecsapás lesz. A célunk nem lehet más, mint a tisztes helytállás.Reálisan nézve nagyon kicsi az esélyünk a továbbjutásra. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni az Újpest ellen. Nyilván felejthetetlen élmény lesz egy ilyen csapat ellen játszani, ha jól tudom, a csapatunkból még senki nem játszott nagypályán NB I-es ellenfél ellen. Ugyan beszéltünk róla, de különösképpen nem készültünk a kupameccsre, ugyanúgy edzettünk, ahogy szoktunk" – emelte ki a korábban futsalozó, s teremben magyar bajnok labdarúgó. Peczár Csaba szerint a sok néző különös támogatást jelenthet.„A tiszteletet természetesen megadjuk az ellenfélnek, de nem ijedünk meg az Újpesttől. Főleg, hogy várhatóan sokan szurkolnak majd nekünk is. A hangulat bizonyosan jó lesz, s ez nyilván feldob minden futballistát, minket is" – tette hozzá az öttevényi játékos.