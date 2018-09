Meglepetésérmek az úszó EB-ről

A szlovéniai Kranjban rendezték meg a masters úszó EB-t nemrégiben. A monstre sporteseményre 2880-an neveztek, közülük 31 egyesületből 143 magyar sportoló. A soproni Széchy Tamás SI-ből hárman úsztak: Márkus István és Czeglédi László helytálltak, de nem végeztek dobogóközelben, Czifrik Hajnalka viszont két érmet szerzett az 50–54 évesek kategóriájában. Ő 50 gyorson másodikként csapott a célba, 29,60-as idővel, ami jobb, mint amit a tavalyi világbajnokságon elért. 100 mellen bronzérmet szerzett, hatalmas egyéni és korosztályos országos csúccsal (1:25,28). Szintén egyéni és országos rekordot ért el 50 mellen, ami az 5. helyre volt elég – pedig ezt csak bemelegítő számnak szánta –, 100 háton pedig – amit az 50 gyorssal egy napon rendeztek – idei legjobbjával a 6. lett.



„Boldog vagyok és most elégedett is... Januárban örültem hogy csak repedt, és nem tört az orsócsontom, s naivan azt hittem, hogy február végén már versenyezni fogok. Aztán amikor még májusban sem tudtam teljesen kinyújtani a kezem, az is megfordult a fejemben, hogy ez az EB elúszott. Július elején, az utolsó pillanatban mégis neveztem, de nem hittem, hogy így össze tudom szedni magam a célegyenesben" – mondta lapunknak.



Sérülésének lassú javulása miatt csak két versenyen vett részt a kontinenstorna előtt, amelyeken még nem úszott jó időeredményeket. Ezek és a nevezési idők alapján csupán abban bízott, hogy 50 gyorson és esetleg 100 mellen bekerül az első nyolcba. Mellen egyébként nem szokott indulni, de ez volt az első úszásnem, amiben a legkevésbé zavarta a sérülés.



„Az eredménnyel kivételesen maximálisan elégedett vagyok – mesélte örömmel. – Belülről úgy éreztem, mindegyik úszásomból kihoztam a maximumot, persze kívülről nézve nyilván lehetne bennük hibát találni. Többeknek tartozom köszönettel, amiért segítették a felépülésemet és a felkészülésemet, így Koronics Nórának, Milisits Csabának, Szegedi Róbertnek, Hauer Péternek, Novák Péternek, valamint férjemnek, Halász Ernőnek és családomnak."