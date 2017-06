Magyarország - Oroszország 0-3

Több mint 22 ezer ember adakozott Ariana Grande jótékonysági koncertjén - Videó a koncertről

Ariana Grande oldalán fellépett mások mellett Justin Bieber, Robbie Williams, a Coldplay, a Take That, a The Black Eyed Peas, valamint Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, és meglepetésvendégként a manchesteri születésű Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere is.